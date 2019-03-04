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胡木源接國安局副局長卡在侯友宜？　新北：尊重警政署人事權

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▲▼新北市警察局長胡木源從賴清德手中接過「政府服務獎」獎盃。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲新北市警察局長胡木源與賴清德。（圖／記者陳豐德翻攝）

記者陶本和／台北報導

前國安局副局長陳國恩於二月份就任海洋委員會副主委兼任海巡署長，留下國安局副局長職務，盛傳已久的新北市警察局長胡木源呼聲最高，但卻傳出新北市長侯友宜不願放人。對此，新北市新聞局長蔣志薇表示，市府尊重警政署的人事權，目前也尚未接到任何人事命令。

陳國恩轉任海洋委員會副主委兼任海巡署長的人事案，來得突然也快速，在春節後國安單位還有相關業務在身，但人事令已到，留下副局長一職；在人事安排的考量上，除了國內安全業務的基本要素外，由於陳國恩來自警政系統，在該單位平衡上，老早已被認為還是尋找警務首長出任。

陳國恩後腳才剛離開國安局，警政與國安系統便多有傳言，直指由曾任警政署刑事警察局長、現任新北市警察局長胡木源升任國安局副局長。

該人事案外傳4日敲定，在新北市警察局長胡木源接任國安局副局長後，其職缺依內政部的規劃，是安排航空警察局長陳檡文接任，而警政委員黃嘉祿出任航空警察局長。不過總統府方面表示，未有聽聞，代表該人事案並未有最後確認。

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜、雲林縣長張麗善等人齊聚台南，共同為謝龍介站台力挺，籲請台南鄉親能給謝龍介一個機會，讓他勝選進入立法院，行銷大台南，讓台南發大財。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新北市長侯友宜。（圖／記者林悅翻攝，下同）

接著有報導直指，該項人事案之所以遲遲未定，歸因於侯友宜「不願意放人」，且對新北市警察局長接任人選有意見；當時警政署長陳家欽銜內政部長徐國勇之命，前去跟侯友宜溝通，並拿3人名單供其圈選，在回報時指出「侯友宜堅持要台中市警察局長楊源明」。

另外該內容還指出，陳家欽給侯友宜圈選的動作，引起高層的不滿，甚至主動勸說陳檡文轉任台中市警察局長，建議他跟台中市長盧秀燕溝通。

對此訊息，新北市新聞局長蔣志薇簡短表示，市府尊重警政署的人事權，目前也尚未接到任何人事命令。

▼海洋委員會副主委兼海巡署署長陳國恩先前出席海巡破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲記者會。（圖／記者李毓康攝）

▲▼海洋委員會副主委兼海巡署署長陳國恩出席海巡破獲全國最大宗新興毒品物流倉儲記者會。（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：警政署,侯友宜,新北市,新北,國安局,胡木源

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