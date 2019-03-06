批民間能源會議混淆視聽　黃士修嗆：環團才叫「準官方能源會議」

▲黃士修現身環團「民間能源會議鬧雙胞正版PK山寨版」記者會，全程參與聆聽。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

「以核養綠」公投去年底過關，領銜人黃士修日前將以核養綠二部曲「重啟核四」及「核能減煤」公投交中選會。而面對擁核團體的公投案，以及311福島核災即將8周年，環保團體6日舉辦「民間能源會議鬧雙胞正版PK山寨版」記者會，並指出環團在1998年就召開多次「民間能源會議」，但擁核方將在10日也以「民間能源會議」之名與民眾對談，是混淆視聽、魚目混珠。

台灣環境保護聯盟劉志堅表示，反核訴求已經持續20年之久，並以「民間能源會議」之名與民眾溝通，但近年前總統馬英九、前行政院長江宜樺等擁核人士卻也以相同名稱在與各界溝通，認為是混淆民眾、蒙騙民眾，「感到非常不滿、憤怒及抗議」並認為，若要啟動公投，公投內容應完整、公開，不要像去年一樣用混淆蒙騙的，「這樣的公投非常危險」。

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台灣環境保護聯盟創會會長施信民指出，為了紀念且記取311福島8周年事件，下周一（11日）也將舉辦追思福島核災8周年2019能源會議活動。他也說，馬英九及江宜樺所提出的「重啟核四」公投，會讓民眾誤會「只要馬上重啟，台灣就可以使用核電」但是馬、江兩位應該知道核四沒有辦法馬上發電，重啟核四也不會馬上來電，要讓地方民眾馬上賺錢且又有電的方法，就是應該讓核四廠停止，並將此地變為讓觀光客參觀的地方。

▲環團指出，反核訴求已經持續20年之久，並以「民間能源會議」與民眾溝通，但近年擁核人士卻也以相同名稱在與各界溝通，認為是混淆、蒙騙民眾。（圖／記者崔至雲攝）

再生能源推動聯盟高茹萍也說明，德國等地方的綠能發展十分良好，雖然電價貴，但是該國的經濟也沒有下滑，反而是攀升，但相較於法國、日本、韓國等國的中央政府，對於能源政策沒有堅定，因此就會讓這些國家的綠能產業遲遲無法發展，反觀台灣，目前社會大眾也聽到很多不同的聲音，遲遲不能堅定自己的信念因此希望民眾要有共識，「台灣沒有核能，絕對不會缺電」。

而在今天的記者會現場，黃士修也全程參與聆聽，不時點點頭，並也在筆記本上寫上滿滿筆記，但在會後時想發言時，被主辦方回應「該記者會優先由記者發言」待到會後發言時，黃士修表示，自己想以公民團體和自媒體的立場詢問，卻被拒絕，這和過去反核團體以「公民記者」為名的作為並不一致。

黃士修也說，環盟的宣傳、口號、文宣、立場，完全與特定執政黨一致。環盟徐光蓉、綠盟洪申翰，都是行政院委員，為什麼還要在媒體面前偽裝成體制外？這豈不是「準官方能源會議」？他也指出，針對環盟的新聞稿中認為，民眾被設計，不了解公投語意，連理由書都未讀過，然而，上次的「以核養綠」案，本次的「重啟核四」案和「核能減煤」案，理由書都充分闡明意義。以「重啟核四」案為例，包括重啟時程問題、儀控備品問題、地質斷層問題、核廢處理問題，都有破解，甚至還引用綠盟研究報告，證明核四成本真的很便宜，以及貢寮居民投書心聲。

而針對施信民最後強調「核電延役要由地方居民的意見而定」，黃士修回應，「我們完全同意，因為公投結果是，三座核電廠附近居民，支持以核養綠的民意高達六成，希望環盟能順應真正民間的聲音，共同促成公投，讓全民決定台灣的未來」。

