藏金閣3月拍賣會 　檜木置物盒、環保筷限時搶購

▲台南市環保局藏金閣，3月9日二手家具拍賣會，有18個檜木置物盒及15雙檜木環保筷限時搶購。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局藏金閣，3月9日舉辦二手家具拍賣會，除145件二手家具、110件原木創作生活用品及18輛腳踏車供競標外，還有18個檜木置物盒及15雙檜木環保筷限時搶購。

環保局指出，檜木置物盒每個售價350元、環保筷每雙50元；消費滿500元贈送環保四尖兵手機擦拭紙1份，消費滿1000元贈送環保飲料杯袋1個，消費2000元加贈環保局美學班手工製作的家事皂1塊，歡迎民眾到藏金閣選購再生家具。

環保局說，拍賣會上午9時開始，主軸商品有懷舊檜木桌櫃、古早味檜木小菜櫥及牛樟桌几組，其中檜木桌櫃約40年代產物，桌櫃每個抽屜面有精緻典雅雕花，適合擺在客廳。檜木小菜櫥約50年代生產，擺在廚房就像回到阿嬤時代的灶腳。

還有松柏育樂中心報廢的牛樟桌几，雖已年久龜裂，但經藏金閣木工巧手修復，猶如新品，有6件組及5件組各1組，很適合用來泡茶聊天，品茶香還有樟木的天然香味。18輛腳踏車有淑女車、登山通行車、前後避震車、折疊車及親子車等車款，物美價廉，民眾可先上台南市環保局藏金閣網站http://epb3.tainan.gov.tw/yardsale/ 瀏覽拍賣品、平日賣商品及二手腳踏車，預先挑選。

民眾憑藏金閣二手書交換集點卡，可到藏金閣環保書苑交換或借閱書籍。如無集點卡，可帶非教科書類的圖書、期刊及有聲書等，先行兌換點數，再挑自己想看的書。蒐集一定數量的回收物，可以兌換衛生紙、洗碗精、洗衣精、牙膏或台南市限量環保市民卡（一卡通空卡）1張或累積兌換點數；亦可攜帶一卡通以點數兌換儲值加值金。凡持廢紙袋、布袋30個、廢杯蓋1公斤、舊衣服10公斤及玻璃容器50個（需分色） 到鼓勵回收專區，即可兌換1.5公斤培養土或宣導品（環保洗碗精）1份，數量有限，兌完為止。

此外，還有社會局輔具媒合活動，可供65歲以上老人及身心障礙民眾免費挑選合適的輪椅、助行器及腋下拐。南區家扶中心設攤有跳蚤市場義賣活動，所得作為南區家扶中心助學基金，歡迎選購，家中若有用不到的物品可交藏金閣轉贈家扶中心義賣！