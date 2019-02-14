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藏金閣拍賣會　檜木小豬提燈、造型杯墊限時搶購

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▲台南市政府環保局藏金閣2月16日舉辦二手家具拍賣會，適逢元宵節前夕，木工師傅手作10個檜木小豬提燈及20個檜木造型杯墊，限時搶購。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市政府環保局藏金閣2月16日舉辦二手家具拍賣會，適逢元宵節前夕，木工師傅手作10個檜木小豬提燈及20個檜木造型杯墊，限時搶購。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市政府環保局藏金閣2月16日舉辦二手家具拍賣會，適逢元宵節前夕，木工師傅手作10個檜木小豬提燈及20個檜木造型杯墊，每個售價分別為250元、80元，限時搶購。

環保局說，消費滿500元贈送環保四尖兵，手機擦拭貼或磁鐵1份，消費滿1000元贈送環保杯袋1個、消費2000元加贈環保局美學班手工製作的潔膚皂1塊，歡迎民眾到藏金閣選購再生家具。

環保局說，拍賣會上午9時開始，有158件二手家具及16輛腳踏車供競標。主軸商品有檜木菜櫥、大型檜木置物櫃、檜木懷舊鞋櫃及牛樟嫁妝箱，另有化粧台、衣櫃、客廳組、餐桌組、和室桌、斗櫃、置物櫃、桌几、太師椅、裁縫車、藤製客廳桌椅組、書桌、斗櫃、鋼琴及琵琶等37種傢俱供民眾選購。原木創作則推出3層置物櫃、橡木粘板、檜木皂盒等約120件生活用品。

學生課桌椅組有單人3組、學生椅10件、兒童彩繪書桌2組，平日賣商品區推出10項回收課桌椅改造的生活用品100件，實用價廉，民眾可先上台南市政府環保局藏金閣網站http://epb3.tainan.gov.tw/yardsale/ 瀏覽拍賣品及平日賣商品，預先挑選。

藏金閣環保書苑提供民眾交換或借閱書籍，當天民眾持指定數量的回收物，可兌換並累積兌換點數，不但可以兌換衛生紙、洗碗精、洗衣精、牙膏或台南市限量環保市民卡（一卡通空卡）１張，亦可攜帶一卡通以點數兌換儲值加值金，另持廢紙袋、布袋30個、廢杯蓋1公斤、舊衣服10公斤及玻璃容器每50個（需分色）可兌換1.5公斤培養土或宣導品1份，數量有限，兌完為止。65歲以上老人及身心障礙民眾可參與社會局輔具媒合活動，免費挑選合適的輪椅、助行器及腋下拐。南區家扶中心設有跳蚤市場義賣活動，所得作為南區家扶中心助學基金，家中若有用不到的物品可交藏金閣轉贈家扶中心義賣。

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關鍵字：藏金閣,拍賣會,檜木,小豬,提燈,杯墊

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