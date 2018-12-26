台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了

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台灣首見！台東林管處25日公開深山特遣隊影片，他們深入中央山脈南南段進行11天工作，搭直升機走了5天，抵達小鬼湖、紅鬼湖等人蹤罕至「大浦山區」，史上首次發現上百株、樹齡千年的原始紅檜木群，最大株胸徑達4.8公尺，約10人環抱，隊員心情振奮！沒想到消息曝光後引發熱議，網友紛紛心痛感嘆「山老鼠表示喜悅」！

林管處知本工作站派出熟悉資源調查工作的同仁和高山協作員，共13人組成特遣隊，深入台東事業區20-25林班及延平事業區37-38林班，進行11天、10年一次的「全國資源樣區複查」，針對紅檜、台灣杉等貴重木群棲地調查及系統樣區複查、深山巡護。

▲百株紅檜巨木群驚喜曝光，特遣隊搭直升機再走5天才找到。（圖／林務局提供，下同）



▲林務局首度曝光的紅檜巨木，樹圍15公尺需10人環抱。



▲千年紅檜上還有熊爪痕。



▲百株巨木聳天，神睡千年深藏在大浦山區。



這次調查不同以往，為了調查「大浦山區」，特別出動直升機空降隊員，11天行程深入中央山脈核心區，他們走了5天，穿梭崎嶇山區，夜間低溫難以成眠；一路前往紅鬼湖、小鬼湖人跡罕至的山域，結果意外發現上百株原始珍貴的「紅檜巨木群」，樹齡約上千年，最大的一株樹圍約15公尺，需要10人才能環抱。

特遣隊全程以影片記錄第一線人員執行調查工作及山區涉溪、開路、攀爬和吊掛等實況。隊員受訪時大嘆，這次是「首次」透過空降到大浦山區才意外發現巨木群，上百株巨木上有些還有熊爪印，沉睡在沒有人類出沒紀錄的地方千年之久，從茂密的林中根本看不到它們！直到紅檜矗立眼前，感動的心情令人難以言喻，離去時更不捨在心中吶喊「我一定要再回來看你們」。

未料，消息曝光後在批踢踢八卦版引發熱議，鄉民紛紛心痛大嘆「講出來不就沒了」、「準備消失了，慘」、「山老鼠表示：喜悅」、「山老鼠：抱歉，效率不彰，這禮拜一定砍光」、「山老鼠：我好興奮啊」、「感謝開視野」，直言這種消息不該放出來，「北七，不會低調喔！」就怕巨木群會躲不開消失命運，魂喪山老鼠手中「山老鼠派遣隊馬上成立」。

林管處表示，今年知本工作站轄區盜木案件為0，大浦山區當地極度自然，且無路可通，更不用說深山區域，就算山老鼠有直升機也不可能將這批紅檜砍下山。

▲深山特遣隊走訪人煙罕至的紅鬼湖。



▲10年一次的「全國資源樣區複查」，特遣隊員進行紅檜年輪鑽探。