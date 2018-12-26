　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

生活中心／綜合報導

台灣首見！台東林管處25日公開深山特遣隊影片，他們深入中央山脈南南段進行11天工作，搭直升機走了5天，抵達小鬼湖、紅鬼湖等人蹤罕至「大浦山區」，史上首次發現上百株、樹齡千年的原始紅檜木群，最大株胸徑達4.8公尺，約10人環抱，隊員心情振奮！沒想到消息曝光後引發熱議，網友紛紛心痛感嘆「山老鼠表示喜悅」！

林管處知本工作站派出熟悉資源調查工作的同仁和高山協作員，共13人組成特遣隊，深入台東事業區20-25林班及延平事業區37-38林班，進行11天、10年一次的「全國資源樣區複查」，針對紅檜、台灣杉等貴重木群棲地調查及系統樣區複查、深山巡護。

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲百株紅檜巨木群驚喜曝光，特遣隊搭直升機再走5天才找到。（圖／林務局提供，下同）

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲林務局首度曝光的紅檜巨木，樹圍15公尺需10人環抱。

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲千年紅檜上還有熊爪痕。

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲百株巨木聳天，神睡千年深藏在大浦山區。

這次調查不同以往，為了調查「大浦山區」，特別出動直升機空降隊員，11天行程深入中央山脈核心區，他們走了5天，穿梭崎嶇山區，夜間低溫難以成眠；一路前往紅鬼湖、小鬼湖人跡罕至的山域，結果意外發現上百株原始珍貴的「紅檜巨木群」，樹齡約上千年，最大的一株樹圍約15公尺，需要10人才能環抱。

特遣隊全程以影片記錄第一線人員執行調查工作及山區涉溪、開路、攀爬和吊掛等實況。隊員受訪時大嘆，這次是「首次」透過空降到大浦山區才意外發現巨木群，上百株巨木上有些還有熊爪印，沉睡在沒有人類出沒紀錄的地方千年之久，從茂密的林中根本看不到它們！直到紅檜矗立眼前，感動的心情令人難以言喻，離去時更不捨在心中吶喊「我一定要再回來看你們」。

未料，消息曝光後在批踢踢八卦版引發熱議，鄉民紛紛心痛大嘆「講出來不就沒了」、「準備消失了，慘」、「山老鼠表示：喜悅」、「山老鼠：抱歉，效率不彰，這禮拜一定砍光」、「山老鼠：我好興奮啊」、「感謝開視野」，直言這種消息不該放出來，「北七，不會低調喔！」就怕巨木群會躲不開消失命運，魂喪山老鼠手中「山老鼠派遣隊馬上成立」。

林管處表示，今年知本工作站轄區盜木案件為0，大浦山區當地極度自然，且無路可通，更不用說深山區域，就算山老鼠有直升機也不可能將這批紅檜砍下山。

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲深山特遣隊走訪人煙罕至的紅鬼湖。

▲▼台灣首見！沉睡千年「紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了。（圖／林務局）

▲10年一次的「全國資源樣區複查」，特遣隊員進行紅檜年輪鑽探。

ET快訊
兒月薪16萬3房3車！媽曝3缺點「是死肥宅」秒遭心儀妹打槍
台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」驚喜曝光　網友卻全哭了

關鍵字：紅檜,檜木,山老鼠,大浦山,中央山脈,林務局,台東林管處,知本工作站,小鬼湖,紅鬼湖

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

影／套裝26號才晾乾！聖誕老人遲到被罰站　「禮物袋丟腳邊」目光神哀怨

快訊／跨年元旦毀了！冷空氣確定升級冷氣團　全台有雨、最低溫探12度

影／「谷關空氣」成本一瓶30元！廠商曝製作過程　分批上山封蓋1萬次

影／「谷關空氣」成本一瓶30元！廠商曝製作過程　分批上山封蓋1萬次

影／參加盧秀燕就職收「谷關空氣瓶」　她傻眼求交換...網笑翻推薦2用法！

蜂巢驚見詭異粉藍！網友勸「千萬不能吃」　釣出神人解答

韓國瑜想開放陸資買高雄房　Sway點破：「有房的又老又窮」等於自殺

獨家／「國瑜夜市」22：00還關不了　員警求：拜託！人麥擱進來了

準炸！回答8個愛情測驗題...看出「你是何種類型的情人」

影／吃台南2元黑輪！他只夾4串「結帳98元」　在地人揭算錢法：賣觀光客

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

「我一定不會忘記市民託付」　韓國瑜中英雙語就職演說全文

楊冪「離婚後訪談」首曝光！　談過去：再好再壞都跟我沒關係

《喜歡你時風好甜》剛開播就甜吻！　霸道總裁高瀚宇x可愛小職員陳芋米

《這！就是灌籃》成周杰倫追星現場　郭艾倫唱《簡單愛》被強行中斷

謝霆鋒秒變「謝三歲」　把「這東西」放坐位....宋茜開門驚嚇慘叫

台灣首見！沉睡千年「百株紅檜木群」大浦山驚喜曝光　網友卻全哭了

桃園親子館內成立「加力力輕食吧」　協助青少年拓展職能

市府約僱人員權益受重視　鄭文燦：將調整職等及提高薪資

「大溪半子」陳嘉聰接任區長　廣受地方肯定

會稽國中感恩蘋果節　校長主任穿戲服登台唱「黃梅調」

自廢武功？　台南市國民黨團：為人民爭福祉議會爭尊嚴

阿里山日出印象音樂會　竹崎警貼心提醒交管措施

元旦連假宜蘭上國5　跟著幸福公鹿（路）走

賴清德：非洲豬瘟一旦襲台　衝擊相關產值2千億

嘉義縣政府提醒漁民　注意漁產養殖寒害管理

兩軍混編模擬城鎮反恐　中印陸軍「攜手」聯訓成都落幕

東方神起「第三位成員」曝光　允浩：我們兩次大磨練「他」都在

徐州山寨公司「量身訂做」假檢測報告 一年偽造4000多份

救股價！南亞科買回逾3萬張庫藏股　執行率達30%　

大逆轉！越南逃脫客「152人有買回程票」　許高慶：應檢討觀宏專案

食人花豹衝廚房…媽媽面前拖走3歲童進森林　找到只剩「無頭屍」

韓國瑜爭取放寬陸資買房　內政部打臉：16年前就開放了！

影／大二期末「神仙考題」給金釵找對象　師：答案看專業水平

《Free Fire》新年狂歡派對開跑　限定模式、金幣經驗碎片加倍

影／HBL／光復球員輪流扮鬼臉　沖淡輸球低迷氣氛

氣質姐違規穿越馬路！駕駛「被正到」愣住狂拍

地方熱門新聞

怕再生一個　李佳芬不陪夜宿

賣菜市長第一晚　穿襪子入睡

慶祝韓國瑜上任　正妹發送「愛的..

台灣首見！千年紅檜木群驚喜曝光

韓國瑜到市場　熱情民眾瘋「陪睡..

快訊／台南觀光城火警　消防90..

國瑜夜市原10點要結束　警求民..

鐵砧山蔣公銅雕遭移　民眾質疑

國民黨　為人民爭福祉議會爭尊嚴

明年元旦後　3種人免費逛花博

許淑華被指涉貪　擬向壹週刊抗議

台南市正副議長選舉　郭信良出線

年終大執法　欠稅車拒繳將拍賣

民眾瘋搶韓國瑜就職水果　工作人..

更多熱門

相關新聞

搭機再走5天　千年紅檜巨木群首露面

台東林區管理處近日完成10年1次的的「全國資源樣區複查」，由知本工作站深山特遣隊深入中央山脈南南段進行為期11天的深山巡護，於大浦山附近，首度發現上百株原始珍貴紅檜巨木群，其中最大胸徑達4.8公尺，樹圍15公尺約10人環抱，令人相當振奮。

林管處紀實影片　揭露原始紅檜巨木群

山老鼠夜宿停車場　警盤查搜出

南安小黑熊野放訓練　加強捕獵生存能力

山老鼠誆病住院　醫：沒事

讀者迴響

發燒話題

非洲豬瘟 印尼海嘯 王祖賢 王令麟 聖誕節 MAMA 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 鈕承澤 防彈少年團BTS 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 嚴凱泰逝世 王令麟 楊謹華 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 王令麟 水行俠 王老吉 白安 吳寶春 黃曉明逃稅 王令麟 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 江丙坤 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 開票結果 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 地震 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 Spotify S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 前田敦子 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 蔡英文 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 統一發票 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 陳意涵懷孕 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 璩美鳳 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

李婉鈺蹦出半球　網友羞喊：好深

許瑋甯爆「閃嫁1年星二代男友」劉又年！

曾莞婷「露粉紅暈」沮喪哭了！

越南團153人來台152人失蹤　公會曝損失金額

郭富城勾嫩妻放閃　右下角網看傻：認真嗎

咘咘勁敵出現！伊正女兒混血感萌翻

殺人割喉　福建公車挾持案增至8死

新一波冷氣團報到！跨年元旦全台濕冷

許瑋甯苦戀8年還被毀婚約！阮經天把她當工具人

蔡依林坦承平靜分手「都是假的」

11年前被鈕承澤逼拍床戲！柯奐如「正視性侵」反擊了

謝忻斷開王少偉！十指緊扣「天菜正牌男友」❤

光陽靠「GP 125」打趴Gogoro

耶誕節排假看五月天！抽出門票崩潰

就職小禮「谷關空氣」　成本一瓶30元

更多

最夯影音

更多

潘瑋柏直播嗆：為什麼不敢接？　楊丞琳一按...「居家素顏」被看光

吳宗憲開黃腔「用手洗衣服」　五月天笑倒...阿信害羞定格

IU聖誕夜送台粉《寶貝》　「自彈自唱」好聽到要融化啦

奴才尿急驚見馬桶被「塞好塞滿」　貓躺很爽沖還不沖？急！線上等

就職典禮5分鐘結束 柯文哲：連任別浪費時間快工作

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面