快樂嬤+孫女拍影停止凋零　4位主角真實上演加減乘除人生方程式

記者李蕙璇／台北報導

人生酸甜苦辣各有自己獨特配方，像是快樂嬤的「停止凋零加法」，孫偉智「有捨才有得減法」，還有鄭新勇「相互豐富乘法」，與陳興餘「一肩扛起全部除法」4種人生方程式，有血有淚的真實在你我身旁上演中。

這一部影片是全球人壽今天宣布推出的「人生最重要的算式=愛+責任」－「加減乘除的人生算式」社群影片，透過微電影手法拍攝四個社會上動人真實故事，演繹加減乘除的精采人生，分別是85歲快樂嬤、島內移民的孫偉智、馬祖高中棒球隊教練鄭新勇與更生人創業家陳興餘。主角們分享自己獨特的人生哲學，以實際行動付出關懷及陪伴最親愛的家人。

▼人生重要階段的愛與責任。（圖／全球人壽提供）

全球人壽表示，2019年是公司成立25周年慶，感謝保戶支持及傳遞「愛與責任」，除了推出「加減乘除的人生算式」社群影片，還有另一支影片為《拍賣會篇》，以一場關於人生算式的拍賣會比喻，保險猶如用一張保單為人生標價，用複雜難懂的計算把一個人化做一堆數字。而全球相信每一張保單都應該來自一個簡單的算式「愛+責任」，也是其品牌核心價值。

《拍賣會篇》演繹每份保單商品的背後連結著精密複雜的風險計算公式，以換來更完整的保障，然而，撇除密密麻麻的條款和數字，保險的本質「愛」與「責任」缺一不可，包括年齡、健康、薪資、負債都必須考量在內，除了彰顯對所愛之人的愛與責任，同時也為未來保障做好準備，移轉潛在風險。