快訊／綠優勢表決！同婚專法草案逕付二讀　524前通過

記者徐政璿／台北報導

行政院版「同婚專法」草案2月21日通過行政院會後，送至立法院進行審議。民進黨團為了速戰速決，在5日立法院上午的院會中，靠著表決優勢，約在10點25分直接將全案送入院會「逕付二讀」，之後將進入一個月朝野協商冷凍期，協商順利的話可按期在5月24日通過。

台灣社會對於同性婚姻議題分歧仍大，大法官於2017年5月24日公布釋字第748號解釋，現行民法未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲，因此立法機關必須在2年之內完成相關修法或立法，但是否改《民法》或另立專法由立法機關決定。

眼看2年期限就要過去，行政院會趕緊在今年2月21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法草案」後，戰場移到立法院，立院程序委員會已將此案排入3月5日院會報告事項議程，目標要在5月24日前通過。

民進黨團為了速戰速決，在5日的立法院會中已直接將全案送入院會「逕付二讀」，之後將進入一個月朝野協商冷凍期，協商順利的話可按期在5月24日通過。國民黨團則在現場大喊「程序正義、大家服氣、完備立法程序、反對逕付二讀」，最後仍不敵民進黨立委多數的表決優勢。

根據最後表決結果，贊成票59票，反對票24票，棄權5票，其中民進黨立委黃國書、許智傑、何欣純、邱議瑩、莊瑞雄皆按「棄權」票。此外，宣稱支持行政院版的時代力量黨團中，黃國昌、徐永明、林昶佐投票支持逕付二讀，高潞以用、洪慈庸則未投票。

▲國民黨團抗議同婚專法。（圖／記者蔣婕妤攝）

▼2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

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▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者季相儒攝）