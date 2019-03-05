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言語霸凌小英、蘇貞昌讓人難接受！挺同批反同：翻臉不認

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▲ 2018年同志大遊行▼ 。（圖／記者周書羽攝）

▲2018年同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

行政院版同婚專法《司法院釋字第748號解釋施行法》2月21日通過行政院會，並在3月5日的立法院會中將全案「逕付二讀」，加速審議腳步，引發反同團體集結立院抗議。挺同團體「婚姻平權大平台」隨即發表聲明，譴責反同團體堅提違憲法案、對自己的提案翻臉不認，用惡意方式強迫立委連署，甚至言語霸凌總統蔡英文與行政院長蘇貞昌，令人難以接受。

下一代幸福盟5日上午集結立法院群賢樓，向選區立委抗議，指出愛家公投經765萬同意票通過，「執政黨卻踐踏公投民意，一意孤行推動同性婚姻，刻意破壞《民法》婚姻是一男一女的定義」，並痛批行政院長蘇貞昌應負最大政治責任，怒告瀆職。

對此，婚姻平權大平台表示，行政院為尊重公投結果，同時回應大法官釋字748號所規範的「婚姻自由之平等保護」，因此擬定了《司法院釋字748號施行法》，行政院選擇未修改民法，而是另訂專法，已符合公投第十二案之結果，同志團體也尊重民主程序，接受專法形式，但反同團體對自己的提案自己翻臉不認，堅提違憲法案，用如此惡意的方式強迫立委們連署，甚至言語霸凌國家元首與行政院長，實令人難以接受。

婚姻平權大平台針對今日立院進展以及反同團體所開之記者會，發表聲明全文如下：

行政院為尊重公投結果，同時回應大法官釋字748號所規範的「婚姻自由之平等保護」，因此擬定了《司法院釋字748號施行法》 。行政院選擇未修改民法，而是另訂專法，已符合公投第十二案之結果，同時確認在台灣所有願意彼此承諾終身的同性戀人們，能依循台灣文化風俗締結婚姻，也讓同性配偶在台灣能夠獲得同等的尊重。

不論是「同性伴侶」或是「共同生活之家屬」，都不符合大法官所提的「婚姻自由之平等保護」而造成違憲的危機。相信在立法院的委員們，都不希望看見社會的衝突與對立再持續，而是希望一起創造彼此尊重、和諧的台灣社會。

婚姻平權大平台要重申，當初反同團體提出公投提案時，已在提案理由書中清楚表示公投主文仍須遵守釋字第748號解釋之要求，而後公投提案才通過中選會之審查，交付後續的連署。

所謂「民法婚姻以外之其他形式」，就是代表不修改民法婚姻章，用專章或專法的立法方式來保障同志的婚姻自由之平等保護。

如今，反同團體不僅是對自己的提案自己翻臉不認，同志團體尊重民主程序，接受專法形式，反同團體卻堅提違憲法案，用如此惡意的方式強迫立委們連署，甚至言語霸凌國家元首與行政院長，實令人難以接受。

我們呼籲，請各界尊重並珍惜民主程序與台灣的民主憲政成果，同時為了修補公投後之社會撕裂，懇請各界與我們為更加友善、尊重、和諧的社會一起努力。

今天有多數民進黨委員，都對婚姻為基礎的院版草案進入下一階段審議投下同意票，對於期盼未來能夠早日成婚的同志朋友與其親友來說，是一份堅實的鼓勵與支持。

而我們也須在此鄭重提醒，提出退回政院版草案的親民黨團與國民黨團，或是未來將為反同團體在立院提出共同生活法的立法委員們，如因程序之延宕，於5月24日前未能完成任何立法，依據釋字第748號解釋，同志們即可以依照民法登記結婚，時間緊迫，為了台灣更好、更和諧及彼此尊重的未來，請務必審慎考慮之，切勿再進行政治操作。

我們也呼籲社會大眾，勿再聽信反同團體所宣稱的各種假消息，請各位支持的朋友盡量和身邊親友溝通，共同修補公投後的社會裂痕。

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關鍵字：婚姻大平台,同婚,專法

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