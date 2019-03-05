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藍綠甲動、反同集結　民進黨今拼同婚法案「逕付二讀」

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▲大法官釋憲同志有結婚權利。（圖／記者季相儒攝）

▲大法官認為《民法》未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲。（圖／記者季相儒攝，下同）

記者徐政璿／台北報導

行政院版「同婚專法」草案在2月21日通過行政院會後，送至立法院進行審議。民進黨團盼速戰速決，在5日上午進行黨團會議後，就會直接將全案送入院會「逕付二讀」；國民黨團則會在上午開會討論，看是否能夠形成共識，藍綠雙方也都發出甲級動員。下一站幸福盟等反同團體也已發出通知，將於上午9時集結在立法院群賢樓外，之後將轉往行政院陳情抗議及法院提告行政院長蘇貞昌瀆職。

台灣社會對於同性婚姻議題分歧仍大，大法官於2017年5月24日公布釋字第748號解釋，現行《民法》未保障同性婚姻自由、平等權已屬違憲，因此立法機關必須在2年之內完成相關修法或立法，但是否改《民法》或另立專法由立法機關決定。

民進黨拼逕付二讀　國民黨凝聚共識　親民黨反對

眼看大法官規定的2年期限就要過去，行政院會趕緊在今年2月21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法草案」後，戰場移到立法院，立院程序委員會已將此案排入3月5日院會報告事項議程，目標要在5月24日前通過。  民進黨團總召柯建銘表示，因為法案送到委員會審查，各方都會爭執不休，原則上會朝「逕付二讀」的方向處理；民進黨團也會等其他版本一起逕付二讀，不至於出現一個在委員會審查，另一個卻在朝野協商的情況。

國民黨團總召江啟臣表示，目前國民黨團對於同婚採開放態度，但屆時針對逕付二讀的表決，黨團會在院會當天上午舉行黨團大會來做討論，看是否能形成共識。

親民黨立法院黨團總召李鴻鈞表示，行政院通過的同婚專法，雖然在名稱上滿足公投結果，然其實質內容卻依照《民法》，不能操之過急，這個球丟到立院來該經過更充分的討論；他認為，這已經不是要不要逕付二讀或交付委員會審查的問題，而是要不要將這項草案退回行政院重新提案的問題，屆時親民黨團一定會反對這項法案逕付二讀。

時代力量立委林昶佐也提出「同性婚姻平等保障法」草案，僅管尚未正式提出，但時代力量立法院黨團總召徐永明表示，時代力量黨團支持政院版草案逕付二讀，林昶佐版同婚草案則會以修正動議的形式進行討論。

▲▼立法院議場資料照、萬用照。（資料照／記者徐政璿攝 ）

▲民進黨今拼同婚法案「逕付二讀」。（資料照／記者徐政璿攝）

反同團體遊說立委　提《公投第12案施行法》反制

下一站幸福盟等反同團體4日上午拜會國民黨團，盼國民黨立委能支持他們所提出的《公投第12案施行法》專法草案。據了解，目前已有超過17位藍綠立委簽署成案，國民黨立委要求與政院版同婚專法併案處理，不排除發起甲級動員。

反同團體提出《公投第12案施行法》專法由國民黨賴士葆代為提案，目前已有17位藍綠立委連署，包含國民黨立委賴士葆、鄭天財、孔文吉、沈智慧、曾銘宗、費鴻泰、呂玉玲等；民進黨有張廖萬堅、陳素月、林岱樺、黃國書及陳歐珀等立委；親民黨立委則有周陳秀霞。

此外，下一站幸福盟等反同團體也已發出通知，台北、新北、宜蘭、基隆、台中、台南等各代表於上午9時集結在立法院群賢樓外，之後將轉往行政院陳情抗議及法院提告行政院長蘇貞昌瀆職。

▲▼2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

▲▼2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

▲▼2018同志大遊行。（圖／記者周書羽攝）

▲▼婚姻平權音樂會,1210同志大遊行,同性婚姻平權（圖／記者李毓康攝）

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關鍵字：行政院,立法院,同婚,逕付二讀

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