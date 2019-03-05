反同婚專法逕付二讀　孔文吉嗆：台灣沒有神在掌權嗎？

▲反同團體抗議同婚專法。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院版「同婚專法」草案上月21日通過行政院會後，送至立法院進行審議，民進黨團為速戰速決，在5日的立法院會中已將全案送入院會「逕付二讀」，之後將進入一個月朝野協商冷凍期，協商順利的話可按期在5月24日通過。政院版同婚專法靠著綠營人數優勢順利逕付二讀，但卻被國民黨立委孔文吉怒嗆，「台灣沒有神在掌權嗎？」

台灣社會對於同性婚姻議題爭議大，行政院會搶在今年2月21日通過「司法院釋字第748號解釋施行法草案」後，戰場移到立法院，立院程序委員會已將此案排入3月5日院會報告事項議程，目標要在5月24日前通過。

綠營拚政院版同婚草案「逕付二讀」，此舉引起國民黨團及親民黨團不滿，其中國民黨立委孔文吉就在一早國是論壇開嗆，他質疑民進黨團靠著人數優勢，強行把同婚專法逕付二讀，此舉是違反程序正義，剝奪委員會逐條審查、各別立委質詢討論機會，他怒斥，「台灣沒有法律嗎？台灣沒有神在掌權嗎？」

根據最後表決結果，贊成票59票，反對票24票，棄權5票，其中民進黨立委黃國書、許智傑、何欣純、邱議瑩、莊瑞雄皆按「棄權」票。此外，宣稱支持行政院版的時代力量黨團中，黃國昌、徐永明、林昶佐投票支持逕付二讀，高潞以用、洪慈庸則未投票，據了解，洪慈庸這次未投票是因為請產假未出席投票。