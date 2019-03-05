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印度潛艦被逼上浮！　遭巴基斯坦海軍攔截驅離

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▲▼印度潛艦被逼上浮。（圖／翻攝自Director General Public Relations - Navy臉書）

▲印度潛艦被逼上浮。（圖／翻攝自Director General Public Relations - Navy臉書）

記者林彥臣／綜合報導

印巴衝突不僅發生在陸上與空中，也延伸到了海上，一艘印度潛艦試圖進入巴基斯坦海域，遭到巴基斯坦海軍發現，最後只能尷尬地被逼上浮，離開巴基斯坦海域。

據《黎明報》報導，巴基斯坦海軍發言人表示，巴國海軍周二發現一艘擁有現代先進技術的印度潛艦試圖進入巴國水域。隨後巴基斯坦海軍成功阻止了這艘潛艦的意圖。

巴基斯坦海軍發言人發表聲明說，「巴基斯坦海軍利用其專業技能發現了印度潛艦，成功阻止其進入巴基斯坦海域。」這是巴基斯坦海軍自2016年以來第二次發現印度潛艦試圖進入巴基斯坦海域。

巴基斯坦海軍發言人說，考慮到印度政府的和平倡議，巴基斯坦海軍並沒有攻擊這艘倒楣的印度潛艦。聲明中還表示，希望印度從這起事件中汲取教訓，印度也應努力實現和平。

聲明稱，「這一偉大的壯舉證明了巴基斯坦海軍的高超技能。巴基斯坦海軍將繼續保衛巴基斯坦海上邊界，我們的部隊有能力應對任何侵略。」

根據巴基斯坦發布的一段影音顯示，當地時間3月4日晚上八點，巴基斯坦海軍的反潛直升機發現了一艘潛伏的印度潛艇，並成功的逼其上浮並最終將其驅離了巴基斯坦海域。

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關鍵字：印度,潛艦,巴基斯坦,軍武,國際軍武

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