若與巴國立即開戰　印度政府估計：我方彈藥只夠「撐10天」

▲印度政府指出，若開戰，印方彈藥只夠撐10天。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳易達／綜合報導

印度與巴基斯坦於2月27日發生軍事衝突，其中印軍2架米格-21被對方擊落。對此，據印度政府估計，若馬上開戰，印度政府只能夠為部隊提供「10天」的彈藥。

《紐約時報》指出，這次的衝突對印軍來說是一次罕見的考驗，儘管印軍的裝備老舊不是秘密，但結果也讓大家有些震驚；印度政府認為，68%的軍備設施都非常老舊，還可以稱得上是「復古」。

印度國會國防常務委員歌谷伊（Gaurav Gogoi）指出，「我們的部隊缺乏先進的裝備，但他們卻必須要執行21世紀的軍事行動。」

據了解，在2018年時，印度的軍費為450億美元，同時間的中國軍費預算則為1750億美元；而印度在2月又宣布了450億美元的國防預算。

評論表示，這個問題不在於印度花了多少錢在軍事上，而是怎樣花這筆錢；據了解，印度大部分的軍費都用於支付現役部隊的薪水與退休金，只有140億美元會被拿來訂購新的軍備設施；儘管印度是當今的第五大軍事消費國，但今年卻只有1/4的軍費被用來購買新設備。

對此，歌谷伊表示，「當各個現代軍隊都在花大筆金費升級情報與技術能力時，我們也需要做同樣的事情。」