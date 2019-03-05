陸載人航天備戰太空站飛行任務　長征五號B火箭下半年發射場合練

▲長征五號於2016年11月首飛成功。（圖／翻攝自中國軍網）



大陸中心／綜合報導

中國載人航天工程辦公室透露，中國太空站飛行任務即將拉開序幕，預計2019下半年將太空站核心艙、長征五號B運載火箭和首飛載荷運往文昌航天發射場，並且進行發射場合練。後續還將擇機進行長征五號B運載火箭的首飛任務。

根據陸媒報導，中國載人航天工程有「三步走」發展戰略，第一步是在2020年左右實現重點突破並加速邁向航天強國，第二步是在2030年左右實現整體躍升並躋身航天強國，第三步是在2050年之前實現超越引領並全面建成航天強國。按照計劃，中國太空站將於2022年前後建成，同時也是中方長期在軌穩定運行的國家太空實驗室。

▼嫦娥四號月球探測器。（圖／翻攝自中國探月工程微博）



報導提到，今年是中國太空站建設任務的關鍵之年，目前太空站核心艙和執行發射任務的長征五號B運載火箭，正在加緊研製生產，將於年底前進行發射場合練和首飛任務的準備工作；核心艙載荷也已展開初樣階段研製，其他各系統也正按照計劃安排進行各項準備。

報導提到，中國載人航天工程辦公室還與聯合國外空司合作，將於6月共同完成太空科學應用合作項目的遴選，並且啟動多個項目的實施工作。在啟動太空站研製建設任務的同時，工程全線也積極推動新一代載人運載火箭、新一代載人飛船等專項預研項目的實施工作，並且展開載人月球探測方案研究論證，以及各項關鍵技術攻關。