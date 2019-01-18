史上最大隻白鯊 6公尺「深藍」來去夏威夷 找吃的！

▲▼被稱為怪物級大白鯊的「深藍」身長6.6公尺，潛水員在牠身旁跟侏儒無異。(圖／路透）

際中心／綜合報導

一頭長將近20英呎(約6.6公尺)的海洋怪物，周二(15日)在美國夏威夷海岸被潛水員拍到。牠就是鼎鼎大名、被稱為「深藍」(Deep Blue)怪物級大白鯊。

據了解，「深藍」這隻美麗的海洋生物大約已經50歲，長度約20英呎。專家認為，牠是史上見過大最隻的鯊魚。潛水員在牠身邊，個子好比侏儒。而且這麼多年來，牠不可思議的躲過了生物廝殺、人類捕獵及海洋污染等種種危機，存活至今。

「佛羅里達自然歷史博物館：國際鯊魚攻擊檔案」（International Shark Attack File a）名譽主任伯吉斯(George Burgess)告訴「美國廣播公司」(ABC)記者說：「顯然的，這是一頭非常大的白鯊，是有史以來在水中發現的最大的一隻。我不確定牠是否有20英呎長，我猜可能稍為短一點。也許18、19英呎吧。她不折不扣是個大女孩。」

「深藍」這個名字，是鯊魚專家帕迪拉( Mauricio Hoyos Padilla)替牠取的。當年他為Discovery頻道的《鯊魚周專題》拍紀錄片時，曾跟牠一起同游大海。2015年，影片拍到帕迪拉從一個受保護的金屬籠子裡伸出手來觸摸著「深藍」的翅。

每年冬天都有許多鯊魚會聚集到夏威夷海域覓食，但一般民眾並不容易在海面上發現牠們。就連鯊魚研究員也必須深潛才能跟牠們近距離接觸。這次「深藍」被發現，很可能跟覓食有關係。

大白鯊出沒於熱帶、副熱帶和溫帶海域，美國加州、新英格蘭地區、智利、南非等都是他們群聚之地。牠們屬於卵胎生魚類，一胎平均能產下6至20隻幼鯊。成年的大白鯊瞬間洄游時速能高達56公里。牠們是海裡最大型的掠食性魚類、也是許多海洋哺乳類動物如獅、海豹等的主要天敵。

目前出土時間最久遠的大白鯊化石，可回溯至1600萬年前，古生物學家多半認為，牠們最早出現於中新世中期。

大白鯊因為多次攻擊人類，也被稱為「食人鯊」。據統計，全球每年約有70至100起鯊魚襲擊人類事件。估計造成5至15人死亡。儘管具有高度攻擊性，但牠也是被「國際自然保護聯盟」列為「易危物種」（Vulnerable species）之一。

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