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美國首度在以色列部署薩德系統！　4日抵達以國空軍基地

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▲▼ 美國總統川普（Donald Trump）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）、美國總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國與以色列軍方4日共同宣布，美國首次在以色列部署薩德（THAAD）飛彈防禦系統。美國歐洲司令部發言人表示，該部署於3月開始，目的是測試美軍在全球迅速部署此類武器的能力。以色列軍方發言人表示，薩德裝備4日已抵達該國南部一處空軍基地。

據《路透》報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）歡迎美國部署薩德系統，也將此舉視為美、以兩國加強軍事關係的徵兆。此舉適逢以色列和伊朗關係越發緊張之際，伊朗外交部長曾說，不排除兩國之間發生軍事衝突的可能性。

▼ 美軍2017年在南韓星州高爾夫球場部署薩德。（圖／達志影像／美聯社）

▲美軍在韓國星州高爾夫球場部署「薩德」（THAAD）。（圖／達志／美聯社）

納坦雅胡表示，「美國薩德系統被認為是世界上最先進的系統之一，透過與我們的防禦系統合作，我們在應對來自中東所有地區的近距離或遠距離威脅方面，變得更強大。」

美國歐洲司令部發言人在聲明中指出，迅速將薩德系統移動至以色列的決定，也是為了「表明美國繼續致力於以色列的地區安全」，「這種部署準備演習顯示，美軍相當敏捷，也能夠隨時隨地快速、不可預測地應對任何威脅。」

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關鍵字：薩德系統,THAAD,以色列,北美要聞,軍武,國際軍武

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