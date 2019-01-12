黑心商人搞近親繁殖 世界最醜老虎 悲憤到撞牆！

▲▼世界最醜老虎肯尼，會自嘆「何必有我」？(圖／松脂溪野生動物保護所官網)

國際中心／綜合報導

牠的名字叫肯尼(Kenny)。但牠不是芭比的男朋友，而是一隻白老虎。牠的名字取自鄉村歌王肯尼羅傑斯(Kenny Rogers)，際遇卻有雲泥之別。「白虎肯尼」的悲慘故事，要從1998年說起。

牠是在阿色州班頓維爾(Bentonville)的一處老虎育種園出生的。肯尼完全是黑心商人貪婪慾望下的產物。白虎是孟加拉虎的白色變種，原產於中國雲南、緬甸、印度及孟加拉。

據了解，在一萬隻野生孟加拉虎裡，只有一隻是天生白色的，缺乏色素讓牠們擁有獨特的黑白色毛皮、和犀利的藍眼睛。最後一隻「純天然」產下的白虎案例，發生在1950年代，出生在一個正常著毛色的老虎家庭。

物以稀為貴。後來，白虎變成黑心商人用來歛財的工具。方法是近親繁殖。目前的動物園和景點中的白虎，其實都是近親繁殖的後代。繁殖出一隻「完美、漂亮」小白虎的機率，大概是30分之一。如果從走私取得，每隻小白虎的價格可高達3萬英鎊(約120萬元新台幣)。

那麼育種失敗的其餘29隻呢？命運多半是被安樂死或被拋棄。至於肯尼，不曉得該說牠幸或不幸，主人不捨得讓牠死。2000年，牠被阿肯色州「松脂溪野生動物保護所」(Turpentine Creek Wildlife Refuge)從育種園救出，當時牠只有兩歲。

但由於近親繁殖的關係，牠得了唐氏症。牠幾乎被毀容：天生短鼻、大臉、牙齒參差不齊，因此得了一個「世界最醜老虎」的封號。有人說，牠比較像是一隻狗，而非老虎。

據把牠救出來的「松脂溪野生動物保護所」保育員麥科邁克( Emily McCormack )說，育種園的主人告訴他，肯尼經用牠的臉去撞牆。

救援小組同時還救出了一隻有鬥雞眼的老虎威利(Wilie)，據信他是肯尼的兄弟。

肯尼後來的日子都在動物保護所裡度過，直到2008年。白老虎深受許多遺傳病的困擾。免疫系統缺陷，導致牠們經常生病、脊椎側彎，髖關節發育不良、壽命不長。老虎正常來說可以活到25歲。但肯尼在只有10歲的時候，就因為黑色素瘤去世了。幸，不幸？

▲肯尼和牠的兄弟威利同框。(圖／松脂溪野生動物保護所官網)