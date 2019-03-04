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怪女路上隨機塞銅錢！「邪門儀式」藏秘密嚇歪…專家1招破解

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▲▼銅錢。（圖／CFP）

▲女網友說，自己和兒子在路上被奇怪女子偷塞銅錢。（示意圖／CFP，下同）

記者朱世凱／綜合報導

「請大家小心！尤其是有孩子的家長更要注意！」一位媽媽在臉書po文表示，香港馬鞍山和旺角附近最近出現一位奇怪的女子，在沒有告知當事人的情況下，偷偷把銅錢塞到路人的包包或是衣服裡。網友看完覺得相當「邪門」，認為女子在行詛咒儀式，玄學家則提供1招化解方法，讓民眾不再人心惶惶。

女網友在臉書社團「馬鞍山之友」表示，近日下午4點左右，她和兒子被一位奇怪的女子尾隨，對方從馬鞍山恆安邨恆安商場一路跟到一間學校門口，因此她直接問，「你跟完我了嗎？究竟發生什麼事你要跟著我？」女子則反駁，「這條路只有你能走嗎？你又知道我在跟蹤你？」

這位媽媽揚言要報警，女子在此時用手觸碰小朋友的後頸位子，隨後離開現場。有天兒子在學校玩耍時，被老師發現衣服裡藏著一枚銅錢，媽媽在事發後數日也看到隨身包包裡出現一枚銅錢，上頭印著「嘉慶通寶」字樣。由於整起事件太過古怪，因此想分享給大家知道。

▲▼銅錢。（圖／CFP）

網友看完紛紛直呼「恐怖」，感覺女子在行「詛咒邪術」，不料也有一位受害者表示，自己到公司時，也看到怪女徘徊，之後他在收拾文件的時候，就看到4枚擺放整齊的銅錢，上面印著「宣統通寶」。他坦言看到的當下心裡發寒，銅錢則按照客人遺漏物品的程序正常處理。

玄學家對此表示，從沒聽過這樣的事，只有部分道士會用隨機發銅錢的方式做善事，在這樣的情況下，接收銅錢並不是壞事，因為「五帝錢」（清朝順治、康熙、雍正、乾隆、嘉慶五個皇帝的銅錢）有帶來旺氣的意思；不過他也警告，一些南洋派別會利用銅錢「解孽」，也就是消除業障等，如果收了這些銅錢可能會有病痛、官司纏身問題，建議直接丟掉是最好處理方法。

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關鍵字：詛咒,儀式,銅錢,香港

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