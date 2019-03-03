泰拳冠軍王康達遭5人拖出BMW！　雙腳被狂砍「奔逃30m」倒血泊

▲泰拳冠軍王康達遭砍倒地。（圖／翻攝自微博／順德碧桂園）

大陸中心／綜合報導

曾代表香港出賽的泰拳冠軍王康達，1日晚間在尖沙嘴遭到伏擊，5名男子持鐵槌及刀子瘋狂砍殺。王康達雙腳被砍，仍負傷逃離現場30公尺後倒在店家門口；雖然浴血倒地，但這位「泰拳高手」神智仍然清醒，打電話向友人求助。目前香港警方已找到3名涉案者，以涉嫌傷人及刑事毀壞等罪名，將其逮捕。

綜合外媒報導，1日晚間王康達駕駛BMW轎車至尖沙嘴金馬倫道16號位置停車等人，突然出現五名男子，分別持刀及鐵鎚男子靠近，並打開車門將拉王康達出車外狂砍。

「泰拳高手」猝不及防，當下雙腳被砍傷，但因身體強健負傷逃離現場，在30公尺外的加拿分道37號一間飾品店前倒地，店員看見「一地血」後慌忙報警。

救護員趕到場將王康達送院搶救，警方也封鎖現場調查，並在附近找到逃跑用的座車。目擊者表示，這位「泰拳高手」倒地時腿上傷口湧出大量鮮血，不過當時仍清醒，並打電話向友人求助。

▼王康達。（圖／翻攝自微博／順德碧桂園）

根據了解，5位「兇手」跳上接應七人座汽車逃逸，目前警方已逮捕其中3人，並懷疑血案與2月21日凌晨長沙灣元州街麥當勞發生的斬人案有關，正在追緝其他在逃人士。

經過醫院治療後，骨科專科醫生何正倫指出，王康達腳部遭砍重傷，由於肌肉、筋腱、神經線及骨骼等不同組織都有可能因此受損，「若傷及腳部筋腱，日後力度一定會較差；如果傷到神經線就更加可能永久冇力，連日常生活都有影響」，並估計這位拳王若要康復，至少得花一年時間，且一年後康復情況不佳，日後「完整復原」機會不大。

這次被砍傷的泰拳選手王康達現年24歲，研習泰拳多年，曾參加賽事奪冠，2018年代表香港出戰「東亞泰拳錦標賽2018」。對於這次遇襲，王康達的師父、香港泰拳代表隊教練鄭家明，以及香港泰拳理事會主席冼林沃均感愕然及不解。