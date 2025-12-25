　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

▲南京博物館鎮館之寶「金獸」。（圖／翻攝大風新聞）

▲南京博物館鎮館之寶「金獸」。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京博物館鎮館之寶「金獸」近日因表面出現黑色、綠色斑痕，引起外界關注。有大陸網友質疑，含金量高達99%的文物為何會「掉色」？對此，透過翻找公開資訊可知，相關痕跡早在出土與研究之文獻中即有記載，屬於與出土環境、伴隨器物接觸所留下的歷史痕跡，並非近年保存或展示造成的變化。

▲南京博物館鎮館之寶「金獸」。（圖／翻攝大風新聞）

《大風新聞》報導，近日，不少網友在社交平台吐槽稱，南京博物館鎮館之寶，99%含金量的「金獸」掉色了，引發網友熱議。圖片中，金獸的右側表面有黑色物質，疑似掉色，「99%純金怎麼會掉色呢？」

從南京博物館官方網站收錄的金獸照片中可以發現，該金獸通體金色，但表面確實有多處綠色、黑色痕跡，部分表面有隆起的狀態。

根據《文物》期刊1982年第11期刊載、時任南京博物院院長姚遷撰寫的〈江蘇盱眙南窯莊楚漢文物窖藏〉一文記載，金獸出土時覆蓋在一件銅壺之上，壺內存放金幣並帶有少量水汽。另有銅器倒扣罩住金獸，使其頸部留下銅鏽形成的綠斑痕跡，文中還形容金獸「全身金光閃亮，頸部有銅鏽綠斑痕跡」，顯示相關色澤並非近期產生。

公開資訊顯示，這件出土的金獸長17.5公分、寬16公分、高10.2公分，1982年於江蘇盱眙南窯莊窖藏中發現，年代最晚可追溯至西漢。金獸整體以鑄造方式成形，通體錘飾圓形斑紋，腹內刻有「黃六」二字，含金量約99%，重量達9100公克，為中國目前出土古代黃金鑄器中最重的一件，長期作為南京博物館的重要館藏及「鎮館之寶」展出。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」
台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆
快訊／3縣市大雨特報　下到晚上
獨／遭孫生加害女性出面！　「我仍未成年」
高雄4屁孩生態公園「踩踏虐魚」！　超扯畫面曝光
最毒交換禮物！聖誕趴「4性病」全收　醫曝警訊別拖了
林心如鬆口認與霍建華「沒想過會在一起」　1關鍵10年朋友變夫

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

陸媒稱受網暴最嚴重運動員　陳芋汐淚訴：曾在狹小空間反覆撞牆

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦　原理同木馬程式避開防毒系統

與全紅嬋的關係是敵是友？　陳芋汐再度感慨：盼輿論能包容我們

離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7　持續升值將增加吸引外資力量

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年　她嘆：他還應徵我家社區保全

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

陸媒稱受網暴最嚴重運動員　陳芋汐淚訴：曾在狹小空間反覆撞牆

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦　原理同木馬程式避開防毒系統

與全紅嬋的關係是敵是友？　陳芋汐再度感慨：盼輿論能包容我們

離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7　持續升值將增加吸引外資力量

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

陸8名全國政協委員遭拔除　名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年　她嘆：他還應徵我家社區保全

《鄉親篇》形象片曝光　陳亭妃走進魚塭巷弄了解每一個鄉親的需要

計程車雙黃線迴轉「還突然倒車」　害小貨車撞斷消防栓

孫生與未成年少女案　周念暉律師「網友若誹謗少女刑期加1/2」

小熊新星霍頓下半季開外掛！12先發防禦率1.03　官網解析挑戰賽揚3關鍵

賴清德吃炸藥！怒轟藍白卡總預算　「用政治阻擋有何資格談憲政」

捲光電弊案！三地集團創辦人鍾嘉村退休　兒鍾育霖接任董事長

輝達砸6300億買Groq資產　陸行之揭不能承認併購關鍵

台灣人聖誕節前夕狂訂「1500根鋼鐵香蕉」！　日業者驚呆

不趕路的深度台東行！拜訪漂流木小屋、綠植甜點與光影美術館

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

【橋上遇地震視角】國10高架橋晃超大　駕駛驚呼：搖超久

大陸熱門新聞

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發 涉黃帳號26萬人同步收看

陸8名全國政協委員遭拔除 名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

Kolas不是中國人　國台辦：原住民從大陸移居

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」 國家隊需要不排除繼續效力

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」 99純金「金獸」為歷代出土最重文物

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」

44元聖誕節甜點「奶油蘋果糖」陸網爆紅

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車 穿越黃土高原連接西安

更多熱門

相關新聞

上海松江工地傳挖出銀元 民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

上海松江工地傳挖出銀元 民眾蜂擁「淘寶」...有人現場600元直接賣

上海松江區車墩鎮近日傳出有工地疑似挖出大量銀元，引發民眾湧入現場「淘寶」，有人甚至當場以600元人民幣（約2654元新台幣，下同）轉賣。根據現場民眾拍攝的影片顯示，多人帶著鐵鍬、探測儀連夜挖掘，場面混亂。警方與文管部門到場後制止並封控現場，是否真的出土銀元仍待官方調查確認。

人類「已知用火」提早35萬年！

人類「已知用火」提早35萬年！

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅 初步斷定年代為明朝

江西工地挖出一對190公分「高個兒」石獅 初步斷定年代為明朝

山西大同低溫達-10度 雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

山西大同低溫達-10度 雲崗大佛凍到臉上掛兩條「鼻涕」

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

中國古陶瓷鑒定第一人 北京故宮研究泰斗耿寶昌離世！享耆壽103歲

關鍵字：

南京博物館金獸掉色西漢文物銅鏽考古

讀者迴響

熱門新聞

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

盧秀燕就職7年　親揭不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面