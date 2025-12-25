南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

▲南京博物館鎮館之寶「金獸」。（圖／翻攝大風新聞，下同）

記者魏有德／綜合報導

南京博物館鎮館之寶「金獸」近日因表面出現黑色、綠色斑痕，引起外界關注。有大陸網友質疑，含金量高達99%的文物為何會「掉色」？對此，透過翻找公開資訊可知，相關痕跡早在出土與研究之文獻中即有記載，屬於與出土環境、伴隨器物接觸所留下的歷史痕跡，並非近年保存或展示造成的變化。

《大風新聞》報導，近日，不少網友在社交平台吐槽稱，南京博物館鎮館之寶，99%含金量的「金獸」掉色了，引發網友熱議。圖片中，金獸的右側表面有黑色物質，疑似掉色，「99%純金怎麼會掉色呢？」

從南京博物館官方網站收錄的金獸照片中可以發現，該金獸通體金色，但表面確實有多處綠色、黑色痕跡，部分表面有隆起的狀態。

根據《文物》期刊1982年第11期刊載、時任南京博物院院長姚遷撰寫的〈江蘇盱眙南窯莊楚漢文物窖藏〉一文記載，金獸出土時覆蓋在一件銅壺之上，壺內存放金幣並帶有少量水汽。另有銅器倒扣罩住金獸，使其頸部留下銅鏽形成的綠斑痕跡，文中還形容金獸「全身金光閃亮，頸部有銅鏽綠斑痕跡」，顯示相關色澤並非近期產生。

公開資訊顯示，這件出土的金獸長17.5公分、寬16公分、高10.2公分，1982年於江蘇盱眙南窯莊窖藏中發現，年代最晚可追溯至西漢。金獸整體以鑄造方式成形，通體錘飾圓形斑紋，腹內刻有「黃六」二字，含金量約99%，重量達9100公克，為中國目前出土古代黃金鑄器中最重的一件，長期作為南京博物館的重要館藏及「鎮館之寶」展出。