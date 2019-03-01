4年過1次生日！小六女寫信訴「心願」　校長回應暖哭1.8萬網

▲女孩寫信告訴校長，自己229生日，想在228吃一次生日蛋糕。（圖／翻攝自錢江晚報）

記者朱世凱／綜合報導

「親愛的王校長，我是507班的胡詩琪同學」就讀南湖國際實驗學校的12歲女孩，每當看見2月28日在學校慶生的同學，內心都十分羨慕，因為她的生日恰好在每4年才能過一次的2月29日，因此她悄悄寫信給校長王建良，「我可不可以在2月28日吃一次蛋糕？」校長看了以後便在228當天早上給她一個暖心回應。

綜合陸媒報導，浙江省嘉興市的女孩胡詩琪在2008年2月29日出生，目前是南湖國際實驗小學五年級學生。507班班主任張元梅說，「詩琪很早就和我說，想要在學校再過一次生日。我們學校是寄宿制學校，詩琪第一次在學校過生日是在二年級的時候，之後就再也沒過生日了；詩琪比較害羞，她悄悄地和我說，真的很想在學校再過一次生日，吃一次生日蛋糕。」

不過學校的餐廳只會按照登記好的學生生日發送生日小蛋糕，這點讓張元梅老師也很無奈，因此她偷偷向詩琪建議，寫一封信告訴校長自己的心願。詩琪果然在2月26日，於信紙上寫下最單純的願望，心裡雖然害怕卻又有點期待，她不知道校長會如何回信。老師也順勢助攻，特意在信上註記「必須的」，讓校長不能忽視它。

▼229生日的孩子都渴望慶生。（圖／免費圖庫pakutaso）

2月27日上午，王建良打開信一看，「親愛的王校長，我是507班的胡詩琪同學，我的生日是在2月29日，這是個特殊的日子，但是我只在學校裡吃過一次蛋糕，我可不可以在後天2月28日吃一次蛋糕。507班胡詩琪」校長笑說，我覺得這個孩子好可愛，沒想到小蛋糕在她心中有那麼重要。

他也說，「信是孩子的一份心意，值得認真對待。寫回信的時間不長，但是我還是認真打了草稿；詩琪這個合情合理的小請求必須滿足！所以我馬上通知下面，蛋糕安排起來。現在一想到這封信，簡直要被她萌哭了。」

王建良在回信中寫道，「詩琪你好！你可愛的小請求我已經收到了，感謝你對的信任，我問過食堂師傅了，他們已經給你準備了明天的生日蛋糕。據我了解，你是全校唯一一個2月29生日的孩子，看來你真是太幸運了！祝妳生日快樂，健康成長！」

▼胡詩琪開心地和同學一起享用生日蛋糕。（圖／翻攝自錢江晚報）

胡詩琪時隔3年終於快樂地在學校過了一次生日。她用和蛋糕一樣甜的聲音說，「謝謝校長回覆，謝謝校長的生日蛋糕！」王校長覺得不好意思地說，「我做這件事的內心想法很簡單，當一名學生有心事的時候，能向人求助，這種行為是需要鼓勵的。」

他還說，如果孩子好不容易鼓足勇氣做了這件事，得到的回應是否定或不予理睬，那麼他會很失落。從長遠角度來講，會影響到孩子以後人際交往的心態，為人處事的方式。「等到下一年，如果孩子仍想在2月28日過生日，我們仍會繼續給她慶祝。」

▼女孩的心願與校長回信。（圖／翻攝自微博）