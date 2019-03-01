好康看這！頂級「A玉」執行署拍賣　底價一半就可帶走

▲被稱為「A玉」的雙龍墜玉。（圖／行政執行署台北分署提供）

記者楊佩琪／台北報導

法務部行政執行署台北分署於3月5日下午3點，將進行聯合拍賣會，當日最引人注目的，就是有「A玉」之稱，價值新台幣約270萬至350萬的雙龍墜玉。行政執行署表示，此次為再度拍賣，競標者只要出核定底價的一半，就可將墜玉帶回家。另還有百達翡麗等名錶、名牌包也在此次拍賣行列中。

行政執行署表示，該雙龍墜玉曾經香港玉石鑑定中心鑑定為天然硬玉質翡翠，佳士得拍賣型錄上估價為港幣68萬元至88萬元，約合新台幣270萬至350萬元。因此次為再行拍賣，應買人只要出價達核定底價的一半，就可將墜玉帶回家。

另此次拍賣動產尚有古董鑽錶、勞力士、蕭邦、百達翡麗、海瑞溫斯頓等名牌手錶共9只，及SAN VINTAGE、MAMUZ等品牌手提包7個；「超跑女神」林思吟收藏之CHRISTIAN DIOR、HERMES、CHANEL、TIFFANY等名牌耳環則分41標變賣。

另原在京華城門市販售的Ray-Ban太陽眼鏡17支、BURBERRY等廠牌香水40瓶，與鑽戒、項鍊等各類飾品28件，及深受行家喜愛的金龍牡丹高梁酒4箱。不動產亦有臺北市中正區、文山區及新北市新店區、深坑區等17筆土地進行拍賣。

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