男友嫌棄狠甩！陸「最美女胖子」100天剷肉36公斤…驚艷亮相曝瘦身訣竅

▲及偉佳瘦身後驚艷一票網友。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

身高175公分的及偉佳擁有「中國最美女胖子」的稱號，因為她在2013年於電影院打工時，被人拍下反差萌照片而爆紅。及偉佳小時候並不算胖，不過上國中後因為狂嗑零食導致體重破百，當時的男友不斷嫌棄她的身材還提分手，讓她立志減肥，並且在100天內剷肉36公斤。這位最美女胖子也不避諱地透露自己V臉瘦身訣竅。

▼及偉佳在電影院打工時被偷拍。（圖／翻攝自微博，下同）

綜合陸媒報導，19歲的及偉佳體重高達104.4公斤，她還為此上過央視《超級減肥王》節目，並且在短短100天奮力減重36公斤成68公斤，身材纖瘦羨煞網友；不料3年後又復胖成破百體型，她因此到台灣做胃繞道手術，再藉著有規劃的飲食和運動，最後瘦到剩49.8公斤，成了V臉長腿正妹。

及偉佳說，前男朋友當時對她提「分手」兩字，嘴上雖說個性不合適，但是背後卻偷偷說「我想要一個身材正常的女朋友」，這也給她動力踏上減肥之路。「雖然減肥很累，但是依舊要堅持著，哪怕是渾身疼痛癱在地上默默流淚，也要咬牙跟自己說『如果現在放棄，豈不是會讓前男友看不起』。」

不過她也說，「愛你的人無論如何都會愛你，不愛你的人會百般嫌棄你，減肥不是為了別人，而是為了自己的身體健康；不要把減肥當成苦差事，要養成一種習慣，當做愛好，『一天不瘦，渾身難受』，飲食上多吃營養食品，拒絕垃圾食品，每天自己做健康餐，才能把體重掌握在自己的手中。」

雖然人瘦了也紅了，卻也被人發現，當初在電影院拍及偉佳照片的攝影師，其實就是她隸屬的經紀公司員工，懷疑是刻意炒作；也有喜歡她胖胖模樣的粉絲說，「妳會紅是因為妳的肉肉，難道紅了以後就要捨棄它？」

即使歷經外界非議和減肥艱辛，現年25歲的及偉佳人氣仍不減反增，目前她的微博粉絲已破百萬，也常常分享瘦身訣竅。及佳偉說，「被人愛很幸福，被人甩很痛苦，但是要獲得更多的幸福，都要經歷非常殘酷的事情，正視殘酷才能獲得幸福。當你真正的站在鏡子面前，你會發現整個世界都是你的。」