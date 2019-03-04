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影／低俗婚鬧！公公逼玩「下身碰撞」邪笑狂抖動：響不響？　新娘崩潰

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▲▼親友鬧洞房，讓公公與媳婦玩帶有性暗示的遊戲。（圖／翻攝自微博）

▲親友鬧洞房，讓公公與媳婦玩帶有性暗示的遊戲。（圖／翻攝自微博）

 記者朱世凱／綜合報導

鬧洞房是慶祝新人大喜的歡樂習俗，不過尺度上也要拿捏，否則就笑不出來了。大陸微博近日瘋傳一段影片，只見公公下身掛隻大湯勺，剛嫁進來的媳婦則掛上鐵鍋蓋，兩人互相撞擊，周遭人群還不斷簇擁。最後公公更直接問「響不響啊？」取其諧音「想不想啊？」為難對方，讓網友直呼「太噁心了！」

影片顯示，公公頭戴紅色紙袋，下身綁上大湯勺，躍躍欲試地想撞擊新娘的的鐵鍋蓋，之後「鏘鏘」聲大響後，公公還問「響不響啊？（想不想啊？）」，讓新娘只能面有難色回應「響」；在場親友則是不斷起鬨，完全沒有阻撓之意，見到新娘回答充滿性暗示的問題後更是笑呵呵。

許多網友看完影片後都認為公公「為老不尊」，「太噁心，低俗下流！」、「這媳婦還真能忍，要是我早跑了」、「我要是這女的，就拿起蓋子敲那些人頭上，問他們響不響」、「必須抵制這種惡俗」。

也有網友說，自己結婚前曾被婆婆告知有婚鬧，「要求我和公公喝交杯酒，還要我別當著來賓的面生氣，我直接跟他說，如果敢鬧的話，別怪我當場黑臉！」多數人也認為，應該表明自己想法，「逆來順受」不是解決方式。

▼公公掛湯勺鬧媳婦。（影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。）

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關鍵字：婚鬧,鬧洞房,下身碰撞,新娘,公公

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