木椅捅下體、燒體毛！14歲少女遭8人聯手狠虐　殘忍手段曝光

▲少女因為被當作情敵，結果被狠虐2小時。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

香港天水圍去（2018）年發生一起殘忍的校園霸凌事件。一名14歲少女被另一名嫉妒少女認為她是情敵，於是8人聯手狠用木凳腳插下體、燒體毛。兇殘行為曝光後，連裁判官都忍不住怒斥「衝動都有個底線，都比電影情節還誇張了」。日前2名女主謀和2名同黨都已認罪，其中2男1女罪名成立，3月19日將判刑，另4人近日受審。

據香港《蘋果日報》報導，去年7月香島中學附近涼亭，14歲少女被另一少女當作情敵，遭其7名同黨連虐2小時，過程中他們脫去少女衣物，用皮帶鞭打腰部、菸蒂燙臉、打火機燒陰毛、木椅腳插下體，令她痛不欲生。

此案施暴者的年齡介於12歲至15歲，目前已有4人認罪，另外四名嫌犯，為第三被告至第六被告，其中一名同黨卻得以順利脫罪，根據判官說法，她只是在旁圍觀，沒有證據可以證明她協助或是教唆傷人，因此只要求她索取監護令報告，而其餘3人的判刑則於下月19日出爐。

▲少女遭皮帶鞭打、菸蒂燙臉、打火機燒陰毛、木椅腳插下體，令她痛不欲生。示意圖，非當事人。（圖／視覺中國）

另外，只有第三被告及第六被告沒有案底。第三被告也是此次偵訊中的唯一女被告，她向警方供稱，當時凌晨抵達現場，就已經看到被害少女被打得很慘了，更說自己是被人強迫抓著少女給人打，後來也動怒歐了5分鐘，就在少女耳邊提供朋友電話求救。

雖然第三被告有解救之意，但判官仍認為，如果想救人怎麼也一同毆打少女，故不採納她的說詞。另外，第六被告也向警方招認，他是被同夥強行脫下皮帶拿去打少女，還叮囑他們「別用壞了，這是學校皮帶」。但由於他說詞反覆，一下說是被迫自行交出皮帶、一下又稱是遭他人強行脫下皮帶，裁判官認為這些只是為了開脫，加上他已就讀國二，再2星期就滿14歲，相信他有分析能力，知道傷人是嚴重的錯誤，因此裁定第六被告的罪名也成立。

最終，此案各種推託之詞都有，裁判官裁定4人中其中兩男一女被告罪名成立，待3月19日判刑。