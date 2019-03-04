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高材生隱居當野人！「13年沒買新衣服」月花7千塊　一家三口吃即期食物

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▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

▲香港高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT，下同）

網搜小組／綜合報導

沒有物質享受，能從生活中獲得快樂嗎？香港一名高學歷「野人」莫皓光喜愛大自然活動，他從名校畢業後就決定放棄城市生活，搬到村屋、種田當農夫，從此與大自然相處。他和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服，支持環保的他常購買即將到期或剛過期的食品，自給自足，家庭每月開銷僅港幣2000元（約新台幣7860元）。

莫皓光畢業於香港大學教育系、並獲得香港浸會大學碩士學位。結束學業後，他放棄城市生活，搬到村屋、定居大自然，在郊外種田當農夫。從前的他其實和一般年輕人一樣，喜愛玩電玩、看電視，享受冷氣的舒適感，然而就在新聞報導中得知香港的資源逐年耗竭、人口飽和，他像是頓悟了什麼，就決定著力改善生活習慣。

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

「叫野人這個名字，象徵著我和城市人有著不同的生活。」莫皓光感受到大自然的舒適和寧靜，於是他身體力行推動環保。他過著簡單自然的生活，卻是相當豐盛又充實，他自己10幾年沒有買新的衣褲，都是穿別人不要的衣服，家裡旁邊會種菜，常拿田邊食材做飯，全家人一起吃素，有時候他也會選擇一些即將到期或剛過期幾天的食品，「因為這些食物若不買不吃，就會變成垃圾，那就浪費了。」

莫皓光每月收入是港幣1萬元（約新台幣3萬9300元），一家人每個月的開支僅2000元（約新台幣7860元）。他說，家裡的傢俱90%是撿來的、清潔劑也是自己製作的環保酵素，不會用化學的清潔用品，生活上盡量減少對化學產品的依賴，就連兒子的玩具也是別人不要的，「對兒子來說，第一次接觸都是新的！」莫皓光認為，生活簡樸自然，就是善用廢物資源，「我們的快樂不來自物質。」

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

對於金錢的看法，莫皓光有著較不同的觀念，他認為錢不是這個世界上的唯一價值，當社會大眾都想賺大錢、發大財，他逆向思考，只需要釐清一天最少要多少錢，就能應付日常生活，「譬如說，我每個月只需要用到4000元，生活就可以很快樂，那為什麼我要拚命賺錢呢？」他不是否定金錢的重要性，但對他而言，金錢在人生中不是最重要的東西，因此他降低生活需要，讓自己更容易感到快樂：例如多陪伴家人、多享受與家人的快樂時光。

莫皓光很幸運、也相當感恩遇到了志同道合的太太，他的婚禮上邀請了300多位親戚朋友，租了村校場地，一切仍從簡，賓客們自備餐具、一起吃素，他與太太新婚時也使用草編的戒指當作交換儀式，儀式後，還可以把草戒指埋在土壤裡，讓戒指回歸大自然，婚禮如此簡單進行，花費了約港幣2萬多元（約新台幣7萬8600元），「人們常說，結婚所有東西都要是新的、奢侈的、厲害的，但我覺得，用舊的東西更好。因為我們結婚，新娘也不是每天都是新的，對吧？」

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

▲高學歷「野人」農夫莫皓光和太太、兒子過著儉樸的生活，13年來沒有買過一件新衣服。（圖／翻攝自Facebook／一条 YIT）

莫皓光也常鼓勵年輕人多看香港的山水，開闊視野，並培養獨立與多方角度的思考，鼓起勇氣，實踐充實的生活。他的朋友也在城市裡工作大半輩子，都想歸隱田園，好像在兜圈子，「過簡單的生活，需要用的錢很少，每個人都可以做到，關鍵就是調整自己的心態。我們的快樂不來自物質。當你明白到，原來有吃的東西已經很開心、有瓦遮頭就已經滿足的時候，你的人生就很快樂了。」最重要的是，是否願意鼓起勇氣踏出突破的第一步。

高學歷夫妻過極簡生活13年 The Highly Educated Couple Lived 13 Years of Minimalist Life

莫皓光畢業於香港大學教育系，並擁有香港浸會大學碩士學位。畢業後，他沒有在城市工作，而是隱居郊外當一名農夫，和太太、兒子一起，過著貼近自然的簡樸生活。13年來，他沒有買過一件新衣服，一家人都吃素，每月的開銷只有2000元。#隱居 #農夫 #香港大學 Mok Ho Kwong graduated from the Faculty of Education of the University of Hong Kong and holds a master's degree from the Hong Kong Baptist University. After graduation, he did not work in the city, but chose a secluded life in the suburbs as a farmer. During the past 13 years, he didn’t buy any new clothing. With his wife and son, he lives a simple life close to nature. The whole family is vegetarian, and their monthly expense is only 2000 yuan.

Posted by 一条 YIT on Monday, February 25, 2019
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關鍵字：莫皓光,農夫,大自然,環保人士,香港,粵港澳要聞

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