升級手遊裝備！小五童「偷刷母信用卡77次」…媽氣炸：帳單破10萬

▲媽媽發現兒子竟然偷刷她的信用卡買手遊寶石，氣得要求遊戲商退款。（圖／資料照，非本文當事人）

記者朱世凱／綜合報導

陝西省漢中市一名龔姓媽媽發現，上（2）月底收到銀行帳單通知，自己竟然有高達2.19萬人民幣（約新台幣10萬元）信用卡欠款，向銀行查問後發現，是自己的11歲兒子偷刷卡買手機遊戲裡的「寶石」升級裝備，而且次數高達77次，所有消費通知還被兒子悄悄刪去，讓她氣得向遊戲公司要求退款。

綜合陸媒報導，就讀小學五年級的小嘉（化名）用媽媽手機玩《部落衝突》時，為了想得到遊戲裡頭的虛擬貨幣，因此偷刷媽媽綁定微信的信用卡，之後還把銀行發來的消費通知刪掉。根據銀行紀錄顯示，小嘉在今（2019）年1月15日至2月6日期間，已經刷卡消費達77次。

▼小嘉迷上《部落衝突》，因此停不下來地狂刷卡。（圖／翻攝自部落衝突微博）

這77次的消費中，最小交易金額為6元（人民幣，下同，約新台幣30元），最大金額為648元（約新台幣3000元），直到消費總額超過信用卡限額，小嘉才停止刷卡。龔媽媽說，「2月25號早上8點，我手機收到一條信用卡還款通知，要我3月3日還款21986元（約新台幣10萬元），當時把我嚇壞了。」

她向銀行調出消費明細後，才知道是兒子偷刷她的信用卡。小嘉說，「我是今年1月開始玩這個遊戲的。因為我知道媽媽的銀行卡密碼，所以透過我媽的微信登錄遊戲，再用微信支付試用了一下，（發現）可以用。後來玩上癮了，總想買『寶石』升級裝備，錢就越充越多。」

▼小嘉消費高達77次，讓媽媽收到欠款通知大吃一驚。（示意圖／CFP）

龔媽媽事後聯繫到《部落衝突》遊戲營運商崑崙遊戲，對方讓她聯繫華為客服，「我2月26號聯繫了華為客服，他們將我反映的情況記錄了，讓我等待一會給他們處理。3月1日早上，華為客服打電話說，他們與遊戲公司研究後決定退回15000多元（約新台幣6.9萬元）。」

她說，「對方也表示，我要是對退款額度不滿意，可繼續提供證據資料。」目前雙方仍針對退款數目進一步協商中。