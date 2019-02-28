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北京對港發出三大文件　「一國兩制」2.0版浮上檯面

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▲中美經四輪貿易談判未果，雙方在貿易角力上進一步激化，恐難以避免。圖為北京中南海新華門。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲北京中南海新華門。（圖／記者蔡浩祥攝）

記者蔡浩祥／台北報導

中共中央26日首次公開向香港特首林鄭月娥發出「中央公函」，支持港府禁止宣揚港獨的香港民族黨。值得關注的是，加上14日發布的《關於加強金融服務民營企業的若干意見》，還有18日的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，北京對港已發出三大文件。

學者受訪分析，北京對港發出三大文件，符合對港加速「融合發展」節奏，而「一國兩制」2.0版，也就此浮上檯面

細看近來北京發出的三大文件，最受矚目的，就是這份針對港獨的「中央公函」，除表達支持港府依法作出決定，重申香港應依國家憲法、基本法，維護國家安全統一，「香港特別行政區是中華人民共和國不可分離的部分」

據悉，透過「中央公函」要求港府報告，並非第一次。但，以公開形式表達，卻是首次。

▲香港特首林鄭月娥（左）向大陸國家主席習近平（右）述職。（圖／新華社）

▲香港特首林鄭月娥（左）向中共總書記習近平（右）述職。（圖／新華社）

以18日出台的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，被視為改革開放的再進化，也是中共總書記習近平任內對香港重要政策擘劃，也是「融合發展」的一大關鍵。

截至目前，粵港澳大灣區推動問題在於區域協調，及同質化競爭、資源錯配現象。把視角聚焦在綱要，核心目標就是「流通」，涉及人民幣跨境、市場貿易依體化，抑或是鼓勵人才交流，實現互融互通，無疑是最終目標。

另一方面，為挽救實體經濟，《關於加強金融服務民營企業的若干意見》所提，很大成分是有效管控資本向投機領域流動、解決民營企業的融資困難。

▲兩岸政策協會秘書長王智盛。（圖／記者蔡浩祥攝）

▲兩岸政策協會秘書長王智盛。（圖／記者蔡浩祥攝）

兩岸政策協會秘書長王智盛受訪分析，三大文件出台，符合習近平上台以來，加速對港「融合發展」的政策節奏，潛移默化地堆動「一國一制」。

王智盛指出，習近平在去年底不斷在各式場合提及政治安全，一方面對分裂勢力採強硬姿態；另方面則持續推動融合發展，透過粵港澳大灣區，加深香港與深圳、廣州的經濟、文化融合。

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關鍵字：香港,一國兩制,港獨,特首,林鄭月娥

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