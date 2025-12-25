胖東來新店賣多件親簽球衣吸球迷打卡　最貴「喬丹球衣超61萬元」

▲該面親簽球衣牆吸多位球迷前來打卡。（圖／極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河南新鄉胖東來三胖店23日正式啟動試營運，大批民眾湧入打卡消費，其中三樓新設的「球星親簽球衣專櫃」意外成為話題焦點，牆面陳列梅西、姆巴佩、柯瑞等多位國際體壇巨星的親筆簽名球衣，價格從數千元到十餘萬元不等（人民幣，下同），在社群平台迅速掀起討論。

據《極目新聞》報導，胖東來三胖店工作人員表示，該專櫃內所有球衣皆為對外正常販售商品，並非展示品，售價依球星身分、年份與收藏價值區分，從6000多元至10多萬元不等，試營運首日已成功售出一件。至於後續是否補貨或引進更多球星款式，仍需與品牌方進一步協商。

一名顧客鄭先生表示，只見整面牆整齊懸掛多件經典球衣，包括梅西2022年卡達世界盃阿根廷國家隊10號球衣、姆巴佩2022至2023賽季巴黎聖日耳曼主場7號球衣、貝克漢1999年曼聯歐冠主場7號球衣等，涵蓋足球與籃球領域多位傳奇人物。

▲最貴的是「喬丹親簽球衣」，超61萬元。（圖／極目新聞）

其中標價最高的是喬丹1997至1998賽季芝加哥公牛23號親簽球衣，售價13萬8000元（約台幣61.7萬元），屬於專櫃鎮店之寶；價格相對親民的則是艾佛森1996至1997賽季費城76人3號簽名球衣，售價6300元（約台幣2.8萬元）。鄭先生表示，這兩天來看球衣、拍照打卡的人不少，也有資深球迷專程前來合影留念，現場氣氛頗為熱絡。

針對外界關心的真偽問題，胖東來三胖店工作人員進一步說明，該批球衣為胖東來與國際知名球衣品牌ICONS官方合作販售，門市持有完整授權文件。所有商品皆由英國ICONS總部直接發貨至河南新鄉，並附有完整物流單號、訂單資料，以及海關增值稅與關稅的繳納證明，來源與流程均可追溯。

該名工作人員補充，目前專櫃仍屬試營運階段，是否追加庫存、是否引進其他球星簽名球衣，需依銷售情況與品牌方討論後再行決定。隨著胖東來三胖店話題持續發酵，這面「球星親簽牆」也被不少網友形容為「最不像超市的角落」，意外成為新鄉近期最熱門的打卡點之一。