　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

胖東來新店賣多件親簽球衣吸球迷打卡　最貴「喬丹球衣超61萬元」

▲該面親簽球衣牆吸多位球迷前來打卡。（圖／極目新聞）

▲該面親簽球衣牆吸多位球迷前來打卡。（圖／極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河南新鄉胖東來三胖店23日正式啟動試營運，大批民眾湧入打卡消費，其中三樓新設的「球星親簽球衣專櫃」意外成為話題焦點，牆面陳列梅西、姆巴佩、柯瑞等多位國際體壇巨星的親筆簽名球衣，價格從數千元到十餘萬元不等（人民幣，下同），在社群平台迅速掀起討論。

據《極目新聞》報導，胖東來三胖店工作人員表示，該專櫃內所有球衣皆為對外正常販售商品，並非展示品，售價依球星身分、年份與收藏價值區分，從6000多元至10多萬元不等，試營運首日已成功售出一件。至於後續是否補貨或引進更多球星款式，仍需與品牌方進一步協商。

一名顧客鄭先生表示，只見整面牆整齊懸掛多件經典球衣，包括梅西2022年卡達世界盃阿根廷國家隊10號球衣、姆巴佩2022至2023賽季巴黎聖日耳曼主場7號球衣、貝克漢1999年曼聯歐冠主場7號球衣等，涵蓋足球與籃球領域多位傳奇人物。

▲最貴的是「喬丹親簽球衣」，超61萬元。（圖／極目新聞）

▲最貴的是「喬丹親簽球衣」，超61萬元。（圖／極目新聞）

其中標價最高的是喬丹1997至1998賽季芝加哥公牛23號親簽球衣，售價13萬8000元（約台幣61.7萬元），屬於專櫃鎮店之寶；價格相對親民的則是艾佛森1996至1997賽季費城76人3號簽名球衣，售價6300元（約台幣2.8萬元）。鄭先生表示，這兩天來看球衣、拍照打卡的人不少，也有資深球迷專程前來合影留念，現場氣氛頗為熱絡。

針對外界關心的真偽問題，胖東來三胖店工作人員進一步說明，該批球衣為胖東來與國際知名球衣品牌ICONS官方合作販售，門市持有完整授權文件。所有商品皆由英國ICONS總部直接發貨至河南新鄉，並附有完整物流單號、訂單資料，以及海關增值稅與關稅的繳納證明，來源與流程均可追溯。

該名工作人員補充，目前專櫃仍屬試營運階段，是否追加庫存、是否引進其他球星簽名球衣，需依銷售情況與品牌方討論後再行決定。隨著胖東來三胖店話題持續發酵，這面「球星親簽牆」也被不少網友形容為「最不像超市的角落」，意外成為新鄉近期最熱門的打卡點之一。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/23 全台詐欺最新數據

更多新聞
483 1 8031 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／5縣市低溫特報！　新北市「非常寒冷」探10度以下
平安夜出事了！台南11歲童騎UBike　刮花「千萬法拉利」
300元賣門號給詐團！　女要賠被害人1397萬
行憲紀念日「掰出來的」！呂捷揭歷史真相：12／25就是聖誕節
為孩子存下第一桶金！　朝野「兒童帳戶」4版本差異一次看
羽田機場5死空難　最新調查進度曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

胖東來新店賣多件親簽球衣吸球迷打卡　最貴「喬丹球衣超61萬元」

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

陸媒稱受網暴最嚴重運動員　陳芋汐淚訴：曾在狹小空間反覆撞牆

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦　原理同木馬程式避開防毒系統

與全紅嬋的關係是敵是友？　陳芋汐再度感慨：盼輿論能包容我們

離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7　持續升值將增加吸引外資力量

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

貓待主人車頂休息被載走　路過騎士好心幫送牠回家

振永見「台灣特產」興奮帶走分享　李沐.宋柏緯護薑餅屋…語速變超快

卑南遺址公園時空穿越！XR帶你直擊史前台東生活

地震畫面 翻攝自爆料網

台東強震畫面曝！商品「骨牌式」崩塌　賣場店員顧客急逃命

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

胖東來新店賣多件親簽球衣吸球迷打卡　最貴「喬丹球衣超61萬元」

陸5歲女童沉迷3C手機成「鬥雞眼」　醫曝兒童斜視治療黃金期

陸媒稱受網暴最嚴重運動員　陳芋汐淚訴：曾在狹小空間反覆撞牆

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」　99純金「金獸」為歷代出土最重文物

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦　原理同木馬程式避開防毒系統

與全紅嬋的關係是敵是友？　陳芋汐再度感慨：盼輿論能包容我們

離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7　持續升值將增加吸引外資力量

中共革命老區延安首條高鐵12／26通車　穿越黃土高原連接西安

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」　國家隊需要不排除繼續效力

放空眺望船舶入港！藏身基隆港民宅二樓　必喝特調酸甜梅子咖啡

福建艦日前過航台海　陸國防部曝往後「還會組織」

快訊／5縣市低溫特報！新北市「非常寒冷」探10度以下

賓士女恍神猛撞電信箱！側翻躺路中畫面曝　她爬出車外脫困

可以直接告訴房仲「預算有多少嗎？」　過來人曝1訣竅：不要講真的

台版《驅魔麵館》開鏡！林辰唏化身媽祖　「走白沙屯進香」揭緣分

全國最大里掰了！明年7月「1分為4」　高雄7區21里分割裁併

明星媽媽組火力全開　61歲夏靖庭體力震撼全場

隨機殺人案釀4死11傷　翁達瑞在悲劇中「看見台灣3個正直」

桃園警平安夜大掃蕩！香港車手躲旅館落網　再逮上游收水手

王ADEN演出臭臉丟工作　康康:有人衝上台揪爽欸

大陸熱門新聞

不是全紅嬋！世界泳聯宣布2025最佳女跳水員

《無間道》女星自曝被私生跟蹤6年

陸快手直播遭駭！兩小時情色內容大爆發 涉黃帳號26萬人同步收看

陸8名全國政協委員遭拔除 名氣最大王行環曾為雷神山醫院院長

陸金飾1g漲至6280元！大批買家哀嚎

南京博物館鎮館之寶疑「掉色」 99純金「金獸」為歷代出土最重文物

Kolas不是中國人　國台辦：原住民從大陸移居

經紀公司澄清「李凱爾仍為中國籍」 國家隊需要不排除繼續效力

女星「上圍太爆」險走光！　傳丟慈善節目主持棒

陳芋汐再度公開回應與全紅嬋的關係

陸「老闆監控軟體」悄悄入侵員工電腦 原理同木馬程式避開防毒系統

44元聖誕節甜點「奶油蘋果糖」陸網爆紅

離岸人民幣兌美元時隔15個月首度破7 持續升值將增加吸引外資力量

印傭大火緊抱僱主婆婆　遺骸「二合為一」

更多熱門

相關新聞

亞洲首富兒出手闊氣

亞洲首富兒出手闊氣

本周鐘錶圈焦點不是什麼厲害新錶發表，而是阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）造訪印度，兩手空空到印度信實工業集團董事長、亞洲首富穆克安巴尼（Mukesh Ambani）小兒子安南特安巴尼（Anant Ambani）推動的大型野生動物保護與復育中心Vantara參觀，出來時手腕上竟多了一只要價值過3400萬元的RICHARD MILLE名錶，原來是安南特安巴尼送給他的「見面禮」。

告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

告贏前東家！姆巴佩討回6000萬歐元

柯瑞12顆三分球48分　勇士仍吞2連敗

柯瑞12顆三分球48分　勇士仍吞2連敗

梅西20分鐘快閃！球迷買票看嘸人砸場抗議

梅西20分鐘快閃！球迷買票看嘸人砸場抗議

超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

超越喬丹　勇士柯瑞寫史上第一神紀錄

關鍵字：

球星親簽胖東來梅西姆巴佩喬丹

讀者迴響

熱門新聞

「飯糰正妹」11年前是頂級女優　老司機一眼認出

獨／粿粿、范姜彥豐法院「正面交鋒」　氣氛緊繃

職場奴性最強星座Top3

朱孝天怒開戰F3：悶聲發大財！爆黑幕拒再合體

野生李多慧「排隊買丹丹」！

超辣日本留學生「只愛DDD」　老司機激動洗版！本尊找到了

王ADEN昔「遭小S虧像沒內涵的人」　網挖片段朝聖

耶誕老人來了！22:42通過台灣上空

王ADEN網霸風波！　女學生街舞老師還原真相

不是瀉藥！便秘人吞1顆「直接震出糞便」　

張文哥哥獻花致歉！親筆信提求學、軍旅霸凌

王Aden炎上風波+1　幕後人員再爆「排場大」

《瘋神》班底穿背心遊大阪挨酸「丟臉丟到國外」

「4大養髮營養素」讓你延緩白髮生成

盧秀燕就職7年　親揭市長任內不選總統原因

更多

最夯影音

更多
郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD

郭書瑤遭曖昧對象「斷崖式封鎖」　「該做的都做了」姚淳耀一旁吃瓜XD
王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

王ADEN臭臉公審高中生女粉遭炎上　「耍大牌超噁心」跨年演出接連掰了　謝和弦舞台一動作酸炸

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

阿信同台F3：不忍心他們承受壓力 　向朱孝天道謝「繼續努力促成合體」

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

京華城案辯論終結大釋放　柯文哲嗆賴清德干預司法：快變明崇禎

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

Lulu呼籲「不要再炎上王ADEN」　兩邊都沒惡意：台灣需要的是愛和包容

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

黑巧克力的超能力—可可多酚

黑巧克力的超能力—可可多酚

「文里補習班」開課啦！今天就讓可可多酚幫你的健康生活更加「酚」~

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面