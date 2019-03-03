影／破除家庭災難！她迷信算命「跑路中央」燒紙錢…下秒遭撞重傷

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記者朱世凱／綜合報導

走在路上總會碰到算命師說「你印堂發黑，需要花錢消災」等口號，沒想到安徽省潁上縣一名女子，竟誤信「指點」住進醫院。女子丈夫表示，妻子日前被算命師告知，「要在道路中間燒些紙錢，才能破解家庭的災難」，導致她遭到車輛撞擊，目前仍在加護病房接受診治。

▲女子蹲在路中央燒紙錢。（圖／翻攝自梨視頻）

據《梨視頻》報導，事件發生在2月23日晚上6點30分左右，女子因為迷信所以跑到十字路口中央燒紙錢，當時車來車往，但她為了消除家庭災難，不顧危險便蹲下進行「解厄」儀式。

不過當時正值下班尖峰時段，女子行為導致交通大堵塞，隨後一輛轎車要左轉時，因為視線死角關係，直接將她撞倒在地。據悉，女子被送到醫院搶救後保住一條命，但是仍在加護病房觀察。

▼迷信算命的女子也讓交通大堵塞。（圖／翻攝自梨視頻）

網友看完後表示，「人沒到紙錢先到了」、「給自己提前燒？」、「確實有災」、「算命的是陰間派來的吧！」、「真的有準」、「塞車的行為會被告吧？」。

不過也有網友說，算命師害人很缺德，因為現實生活中還是有許多人相信這類傳統文化，擔心女子因為真的受災了，從此會更相信算命。

▼左轉車輛直接撞倒迷信女。（圖／翻攝自梨視頻）

