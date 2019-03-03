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我是鳳梨農的小孩　郭國文：要為農家拼收入

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▲民進黨台南立委補選候選人郭國文說，他是鳳梨農的孩子，用制度來實質提高農漁民的收入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲民進黨台南立委補選候選人郭國文說，他是鳳梨農的孩子，將用制度來實質提高農漁民的收入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年3至5月為台南鳳梨產季，今年台南鳳梨已紛紛開始外銷，民進黨台南立委補選候選人郭國文，3月3日特別前往關廟區外銷集貨場，了解今年鳳梨外銷作業情況，關心台南鳳梨外銷的成果。

郭國文說他自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，更加能體會農家及漁民的辛勞，如何提升農產銷售，讓農民的實質收入能再提高，就成為他從小到大一直在思考的課題。因此如果有機會當任立委，他最先要做的事，就是用制度來實質提高農漁民的收入。

▲民進黨台南立委補選候選人郭國文說，他是鳳梨農的孩子，用制度來實質提高農漁民的收入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文強調台灣的農產品會受到世界各果的喜愛，這都是要感謝農民的辛勞與農政單位的努力。郭國文說明如能進入國會後，提高農民收入的業策，除了強化冷鏈設備系統讓農產品能銷得更遠，以爭取日本、韓國、新加坡、印尼、馬來西亞、大陸、香港…等世界各國的訂單，尤其更要拓展外銷高單市場；同時輔導再製加工的食品公司，以確保水果基本銷售與價格，並打通宅配禮品，媒合公私部門以台南當季水果作為伴手禮，提高農民自銷宅配比例，讓農民的收入能實值增加。

▲民進黨台南立委補選候選人郭國文說，他是鳳梨農的孩子，用制度來實質提高農漁民的收入。（圖／記者林悅翻攝，下同）

郭國文提到他是農家的子弟，最懂農民的辛苦，也最清楚農家的需要，他了解讓台南的農產品外銷成功是大家的期望，也深知兼負期望的責任，絕不是空口白話的「尚敖介」，而是實實在在的為農產品創造市界市場的通路。世界市場才是台南農產品該爭取的目標，選擇高單價、市場穩固、合作期間長久的「市場單」，而不是以政治目的為出發點的「政治單」。

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關鍵字：鳳梨農,郭國文,農家

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