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劉世芳、李俊毅 　車隊拜票接力相挺郭國文

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▲立委劉世芳及強將李俊毅，分別於台南佳里及西港、七股助選搶票，全黨團結一致，務求贏得勝選，讓郭國文順利進入國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委劉世芳及強將李俊毅，分別於台南佳里及西港、七股助選搶票，全黨團結一致，務求贏得勝選，讓郭國文順利進入國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距台南立委補選不到兩個星期，綠營大將總動員，接力陪選人郭國文車隊掃街，3月2日立委劉世芳及強將李俊毅，分別於台南佳里及西港、七股助選搶票，全黨團結一致，務求贏得勝選，讓郭國文順利進入國會。

劉世芳和郭國文一同站在吉普車上，一邊向民眾揮手，一邊拿著麥克風向民眾問候：「大家好，我是立法委員劉世芳，向您推薦在地的優秀人才郭國文，為了農民朋友打拼、為了勞工朋友打拼，民進黨唯一徵招登記第二號郭國文」。

▲立委劉世芳及強將李俊毅，分別於台南佳里及西港、七股助選搶票，全黨團結一致，務求贏得勝選，讓郭國文順利進入國會。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李俊毅則強調郭國文是蔡英文總統、賴清德院長強力推薦的好人才，也是最能為台南農民、漁民與勞工朋友爭取福利的候選人，懇請鄉親全力支持郭國文 gogowin！

看到車隊前進，沿路的市民及攤商都相當熱情，紛紛開心地郭國文及劉世芳、李俊毅的打招呼，甚至燃放鞭炮歡迎、祝賀，高呼「郭國文當選」。郭國文也和鄉親朋友說明，他自小就是農家子弟，小時候看著父母採鳳梨、收竹筍的辛苦，更加能體會農家及漁民的辛勞。所以在高麗菜崩盤時，他把做看板的錢用來向高麗菜農大量採購高麗菜，再分享給台南的鄉親。因此他如果有機會進入國會，第一個要推動的就是改進農、漁產的銷售機制，讓農民及漁民的收入能實質增加。

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關鍵字：劉世芳,李俊毅,拜票,郭國文

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