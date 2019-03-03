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女友遭公車輾斃...謝政鵬哀戚忍淚送最後一程　母痛失愛女哭倒

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▲▼謝政鵬女友告別式。（圖／東森新聞）

▲謝政鵬現身女友告別式。（圖／東森新聞，下同）

突發中心／綜合報導

網球國手謝政鵬的女友張恒綿2月19日下課後在過馬路時，遭右轉的公車撞倒輾斃，當時他強忍悲痛留在法國參賽，而3日是女友的告別式，大批同學、朋友、師長都前來送最後一程，他上午7時就到場，全程以家屬身份陪同祭拜及答謝親友，表情悲痛、不時用手拭淚。另外，肇事駕駛一度來到靈堂外，但看到媒體包圍，又迅速離開，後來才進到靈堂鞠躬捻香致意，並向家屬道歉。

而謝政鵬女友告別式會場內用愛心氣球、粉紅色花朵的愛心布置，許多親朋好友也趕赴告別式現場送她最後一程，而謝政鵬與女友父母也向參與告別式的親友敬禮表達謝意。稍早張女母親在現場痛哭失聲，需要親友攙扶，場面令人鼻酸。

▲▼謝政鵬女友告別式。（圖／東森新聞）

肇事駕駛稍早到北市第一殯儀館時，面對媒體不發一語，但有向家屬道歉。他的同事則說他其實很自責，業者也會負起相關肇事責任。

謝政鵬與女友熱戀一年多，2人時常在網路上大方放閃，感情相當甜蜜，不料女友上個月下課步出學校時意外遭到公車輾斃。事發當下，謝政鵬人在法國參加比賽，他強忍悲傷堅持留在馬賽完成賽程，還曾發文寫下「我知道棄權你會不開心」等語，而順利晉級8強的他，不敵第三種子日本好手以0比2落敗，無緣晉級4強。

賽後，謝政鵬IG再度發文寫下「嘿不痛了...但我真的很痛～」，且霸氣的說，「人生過的很快等下個輪迴妳也別想在(再)逃出去了」，並感謝女友「短暫的停留在我生命」，文末他強調，不會跟女友說再見，因為總有一天他們還會再相見。字字句句看出謝政鵬對於女友的思念和真情流露，但也令人心疼、傷痛。

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▲▼謝政鵬女友告別式。（圖／東森新聞）

謝政鵬IG深夜再發文，「我棄權妳會不開心，但我真的好想回去」。（圖／翻攝自當事人IG）

▲謝政鵬IG發文，「我棄權妳會不開心，但我真的好想回去」。（圖／翻攝自當事人IG）。

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關鍵字：謝政鵬,女友,告別式,公車,靈堂

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