立委補選兩黨對決　賴清德：郭國文是最好的人選

▲前行政院長賴清德第6次陪民進黨候選人郭國文到楠西、玉井等地拉票，賴清德強調現在是兩黨對決的情勢，唯有讓郭國文順利當選，才能真正捍衛台灣主權與民主。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

距立委補選不到兩星期，賴清德前院長3月3日第6天陪民進黨候選人郭國文到楠西、玉井等地拉票，賴清德強調台南立委補選非常重要，尤其現在是兩黨對決的情勢，唯有讓郭國文順利當選，才能真正捍衛台灣主權與民主。

賴清德並稱讚郭國文是「做實事」的好人才，會照顧農漁民福利，也會協助台南工商發展，是最好的立委人選。

賴清德前院長稱讚郭國文是個實事求是的好人才，會真正照顧農、漁民福利及台南工商發展，並且強調綠營沒有分裂的本錢，籲請鄉親父老要團結，集中選票，一起贏得最後勝選。

賴清德認為，現在選情是國、民兩黨的對決態勢，而且目前戰局五五波，綠營支持者若分裂，會讓國民黨漁翁得利，因此希望鄉親集中選票，力挺最能捍衛主權、爭取建設，並協助台南發展的郭國文。

郭國文表示，除了農漁產品銷售及產業發展外，他特別關注到年長者的問題，除了要延續長照政策與增加長照據點以外，在財政允許的前提下提高老農津貼，增加長者日照據點與醫療據點都是未來他關心的政策與預算重點。

郭國文強調「平安台南」是他的重要目標：讓年輕人放心拼經濟，老人長照安心過生活，婦幼日常安全居家，並懇請鄉親全力支持，讓他有機會進國會為大家服務。