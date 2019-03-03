14歲兒27次無照駕駛！老爸收26萬罰款　還要「連坐」27次道安課

▲少年騎機車不斷違規被抓，半年內累積多達31張罰單。（圖／示意圖／非新聞當事人／記者季相儒攝）

突發中心／新北報導

一名14歲少年多次無照騎機車違規，半年內累積31張罰單，吳姓父親直到今年初一次收到收到一疊交通裁決書，才知兒子有高達27次的無照駕駛，除了要面對26萬餘元的罰款外，還得「連坐」跟著上27堂道安講習課程，無奈地向民代陳情。對此，交通裁決處則回應，3年內寄出交通裁決書，都屬於法定範圍。

據《蘋果日報》報導，吳先生表示，雖住在板橋，但戶籍仍在台南，回南部過年才知道有收到交通裁決書，「看到整個人都暈了！」，總共有31張罰單，其中有27張「無照駕駛」，且因兒子未成年，監護人也要連帶被處以參加道路交通安全講習，希望罰款能分期付款，也能縮減道安講習課程次數，或是給予緩衝，更希望即將出獄的兒子能夠得到教訓。

接獲民眾陳情的市議員林國春質疑，至少在寄送裁決書的時候，應該第一張就要寄給家長，讓他趕快教育孩子，但卻等到最後一次才寄來31張，行政程序上有瑕疵。

對此，新北市交通裁決處副處長陳建成解釋，3年內寄出交通裁決書，都屬於法定範圍，之前因為一張一張寄出裁決書，有些人因案件較多，每次要簽收郵差的掛號信，造成擾民，為了簡政便民，後來改以「總歸戶」方式，對裁罰金額沒有影響，而裁決處對27堂道安課是否能縮減，並無裁量空間。

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