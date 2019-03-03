警察夫值勤昏迷！妻長跪27天淚求「拜託救救他」...白沙屯媽祖顯靈了

▲白沙屯媽祖遶境期間常發生難以解釋的事情。示意圖非當事人。（圖／翻攝白沙屯媽祖網路電視台YouTube）



突發中心／綜合報導

苗栗通霄拱天宫「白沙屯媽祖」信徒眾多，繞境過程中也常有令人難以解釋的狀況發生；其中苗栗一名蔡姓巡官2017年3月支援為期12天的遶境活動，卻突然口吐白沫昏迷，經搶救後昏迷指數一度只剩3。然而，他的妻子不放棄任何希望，連續27天來回奔波跪求媽祖，終於等到奇蹟發生。

回顧2017年3月9日，再過幾個月就退休的蔡姓巡官在執行白沙媽回鑾勤務時，突然心臟病發、休克倒地，經搶救後昏迷指數只剩3，還曾兩度失去生命跡象，狀況相當危急。而他的妻子明知蔡員昏迷不醒，但仍每天傳訊加油打氣「分分秒秒想的都是你」、「靠著媽祖的力量度過漫長的煎熬」。

▲蔡姓巡官支援為期12天的遶境活動突然昏迷。（圖／東森新聞，下同）



消息傳出後，竹南玄龍宮的一玄法師幫忙進行七星續命燈科儀，並請求四媽菁埔夫人賜金身木片，鑿下9片木片，煮成一碗水讓蔡員擦拭身體。除此之外，蔡員的妻子也連續27天搭火車到拱天宫長跪在媽祖面前，拜託媽祖「救救丈夫」，每天來回超過100公里，祈求媽祖保佑丈夫能夠平安醒來，果然2個月後奇蹟發生了。

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經過低溫治療後，蔡員昏迷指數從3上升至8，逐漸恢復意識，甚至在短時間內能下床行走、提筆寫字「謝謝大家關心」，恢復神速連醫生都感到很驚訝。

▲2個月後奇蹟甦醒，恢復神速。



蔡太太事後表示，「他清醒那天晚上，我心裡很激動，回家跟小女兒講這件事，我們整個晚上睡不著，很高興見你（指蔡姓巡官）有反應認得我，心裡很激動。」握著丈夫的手感動流下眼淚，不少親友都為他們夫妻情深而感動；此外，出院後夫妻倆也2度到白沙屯感謝媽祖。

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