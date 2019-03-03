「綠到出汁」台南立委補選激烈！　罕見開補選地下賭盤





▲謝龍介、郭國文、陳筱諭。（組合圖／資料照）

政治中心／綜合報導

台南二選區立委補選戰況激烈，由於國民黨候選人謝龍介搬出黨內大咖，包括高雄市長韓國瑜、新北市長侯友宜等人，成功推高聲量；加上脫黨參選的陳筱諭擁有地方勢力，影響了民進黨候選人郭國文，使當地選情出現變化，也罕見傳出地方補選開地下賭盤。

有「最強村姑」封號的陳筱諭在1月14日宣布退出民進黨，馬上前往台南市選委會完成登記，參選第2選區立委後，強打反新潮流、挺阿扁訴求，選舉看板寫下「特赦阿扁總統」等言論，希望在被視為「綠到出汁」的台南選區中，尋求陳水扁粉絲的支持，聲勢高漲。

▲台南第二選區立委補選參選人陳筱諭主張特赦阿扁總統，當作社會邁向大和解的第一步。（圖／記者林悅翻攝）

而謝龍介、郭國文則分別祭出大咖站台，前者2月中旬找來網路聲量居高不下的韓國瑜和其夫人李佳芬，且9日將二度到場為他助選；郭國文則是請來前行政院長賴清德，兩人一起在市場掃街拜票，總統蔡英文也在1日抵達台南為他加油，讓台南立委補選戰況持續白熱化。

▲賴清德、郭國文到台南善化慶安宮向天上聖母祈福，隨後前往善化市場拜票，受到民眾熱情歡迎。（圖／記者林悅翻攝）

不過，蔡英文南下替郭國文助選之際，還去探望「扁媽」陳李慎。相較於前總統陳水扁因為蔡英文遲遲沒有特赦他，內心怨氣連連，跑去和陳筱諭合影助勢，陳李慎顯得溫和許多，1日見到蔡英文來訪，2日就未出席陳筱諭麻豆競選總部成立大會，更不用說替對方授旗、披掛競選綵帶。

面對謝龍介、陳筱諭的夾殺下，傳補選地下賭盤的行情，從一開始認為郭國文穩贏，郭國文讓謝龍介3000票，下修為2000票，甚至出現改為謝龍介為主的讓票賭盤。

▼總統蔡英文與「扁媽」陳李慎。（圖／翻攝自陳致中臉書）

▼台南市第二選區立委補選候選人陳筱諭，在麻豆代天府舉行競選總部成立大會，現場湧入2萬人潮，展現驚人的動員實力。（圖／記者林悅翻攝，下同）