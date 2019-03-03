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社會 社會焦點 保障人權

虐殺小黑死不鬆口！比特犬飼主「人在國外」被肉搜　深夜道歉：會檢討

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地方中心／南投報導

南投縣信義鄉梅子夢工廠的3名員工2日上午直擊比特犬掙脫鎖鏈，狠咬米克斯「小黑」脖子不放，造成小黑失血過多當場慘死；事件曝光後，引起全民撻伐、關注，甚至有人肉搜出飼主開設的工廠，揚言抵制，讓工廠倒閉。對此飼主深夜發文道歉，「是我們管教失當，讓人感受到有卸責之嫌是我們的失責。」

▲▼比特犬。（圖／翻攝自爆料公社、當事人臉書）

▲又發生比特犬咬死狗事件。（圖／翻攝自爆料公社、當事人臉書，下同）

由於飼主人還在國外，因此由員工代筆轉達歉意，「真的很抱歉發生這種事，造成大家的恐慌及憤怒。」員工解釋，事件發生的當下，因老闆沒有在第一時間接到通知，事後與對方飼主聯繫，但人家已經休息，後續會積極接洽，商討賠償相關事宜。

影／比特犬狠咬半小時不鬆口！小黑狗慘死街頭...目擊員工心碎：第3次了

另外，比特犬也已經移至別處安置，老闆回國後會再將牠移至到更適合的地方飼養，避免再發生憾事。他表示，「發生這種事，真的非常抱歉，也讓人非常難受，我們也都是愛狗人士，家裡、店裡也都有飼養浪浪，所以也能理解飼主的難受與不捨，大家的指教我們都看到了，我們一定會好好檢討自身的飼養的方式，該負的責任我們一定不會推卸，真的萬分抱歉。」

▲▼比特犬又咬狗。（圖／翻攝自爆料公社）

▲旁邊的人拿出掃把欲要將2狗分開，都沒辦法。

據了解，小黑的主人跟比特犬的主人互為工廠鄰居，為了不想鬧出更大風波，暫時不會提出告訴。

動保所提醒，比特犬為行政院農業委員會2015年9月23日農牧字第1040043358號函公告之「具攻擊性寵物」，出入公共場所應有相當防護措施。飼主如飼養攻擊性犬隻，出入公共場所應做好防護措施，如因而造成家犬咬死他人寵物（包含造成流浪犬貓嚴重殘缺或死亡），最重還將面臨2年以下有期徒刑刑責。

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關鍵字：比特犬,米克斯,寵物,飼主

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