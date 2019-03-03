日文比英文難！他困惑「肥宅看個卡通就過N2」　鄉民曝上手關鍵

▲許多對日本文化有興趣的人都自學考過日檢最高級。示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

網搜小組／綜合報導

不少人會因為追星、追劇等因素而學習新的語言，從興趣入門一路到專業檢定，擁有多語言能力多少還是可以提升一些競爭力。不過一位網友就好奇「英文和日文哪個難」，他自己覺得日文發音、文法都有很多地方要注意，但許多看動漫的人又可以靠自己能力考到日文檢定最高級，心想日文是否其實不難，因此發文詢問網友意見，貼文一出也引起一波討論。

「對台灣人來說，英文還是日文難？」一位網友在PTT八卦板上發文，他表示日文對於台灣人來說還是有些優勢，例如很多漢字幾乎不用學，不像一些歐美國家的人會講但不會寫。不過他個人也認為英文的文法比較簡單，日文還要注意一堆敬語、促音鼻音等，「但偏偏又一堆肥宅只看卡通就考到N2」，讓他很困惑，因此認真詢問鄉民的看法。

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▲英文是不少人學生時代的夢魘啊！（圖／達志／示意圖）

貼文一出引發網友討論，有人認為英文從小就學，所以相對比較簡單，日文規則太多，也不像英文世界通用，cp值不高。也有人表示日文跟邏輯有很大的關係，「學過邏輯+英文，再學日文方便快速」、「日文=漢字+英文」、「日語口語發音也很難，一堆人講日文怪腔怪調的」。

另有鄉民認為「興趣」才是最大的關鍵，「自己有心在哪個上就容易入手那個」、「大概我喜歡日文，覺得學得快」、「肥宅都自學日文」、「日本外來語很簡單吧，幾乎都是英文」，還有人指出其實「中文和其他歐陸語言」才是最難的。

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