婚禮前2家子突放鳥！搖頭嘆「飯店包不起」　她暖退一步...結局更受傷

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／綜合報導

一名女網友去年辦婚宴，結果有兩家人臨時放鳥，理由是辦在飯店他們包不起，眼看那一桌幾乎等於是白白浪費，而且也滿尷尬，於是她主動退一步，表示包少無所謂，給個心意祝福就好，怎料對方又找其他藉口搪塞，還是透過別人告知，讓她心裡十分難受。

女網友在爆怨公社發文提到，當初是對方主動說要參加婚宴，並請她留位子，沒想到卻搞這一齣，「這兩家人都是我前公司很敬重的主管，也是我老公現在的同事，還是透過別人轉述，昨天才知道他們不來，理由是我請在飯店他們一家人來包不起。」

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一席話讓她非常錯愕，無奈嘆，「等於我白白浪費將近一桌的錢，而且一桌只剩幾個人很難看，一定會被長輩唸。婚宴所有錢都是我跟老公兩人出，很想崩潰大哭，到底是對不起誰了？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

大批網友看完正反議論，有人獻上安慰與祝福，有人則想不透，直問「都當主管了，一家人來會包不起紅包嗎？」還有些網友持反面態度，認為她只在乎禮金，不禁吐槽「沒錢不要結婚。」

對此，原po更詳細地道出始末，「前主管和我老公也是現在同事，當我們要結婚時，是他們自動跟我老公要帖子，因為我跟前主管也共事3年過，之前是關係很好的上下屬，所以我還把前主管算在我女方這，會給他們餅。」

那時，她聽到前同事轉述說「包不起所以不來」時，她立刻再請對方和他們說，包少沒關係，人來吃飯給個心意祝福就好，結果對方又用其他理由搪塞，「氣的不是錢，而是明明知道我請在飯店，也叫我留了7個位置將近一桌，卻在婚宴前一天才說包不起不來這種話，而且還是透過別人得知，並未知會我和我老公過，心真的很受傷。」

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