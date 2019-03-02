　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞

悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

國際中心／綜合報導 

泰國發生一起主播在節目中遭行刺事件。女主播塔南雅（Thananya Pipitwanichakarn）1日正在直播彩券開獎時，突然一名婦人衝入直播現場，手持螺絲起子當場挾持塔楠雅，並朝她的喉部刺下去。行刺畫面直播出去，全國觀眾都目睹到這可怕的畫面。

▲▼ 0

▲女主播塔楠雅遭婦人行刺割破喉。（圖／翻攝自《khaosod》，下同）

據泰國《khaosod》報導，事發在昨（1）日下午1時20分左右，塔楠雅在博他侖府彩券局進行彩券開獎，開獎過程全程以直播方式連線播報。沒想到開獎進行到一半時，隱藏在觀眾中的35歲婦人芭葩盼（Prapapan）突然闖入直播現場，並直接挾持塔楠雅，用一把5吋長的螺絲起子割傷了塔楠雅的喉部，讓在場所有人都大為吃驚。

所幸工作人員發現後立刻上前把芭葩盼控制住，隨後警方抵達現場，立刻將情緒激動的芭葩盼逮捕，塔楠雅則受輕傷，在會議大廳接受治療。而這驚悚的畫面也透過現場直播放送出去，全泰國的觀眾都目睹到這可怕的畫面。

▲▼ 0

▲女主播塔楠雅出示傷勢，幸好只是輕傷。

芭葩盼被捕後供稱，自己會做出這種可怕的舉動，是為了替母親申冤。她表示，自己的母親遭人惡意陷害，有心人士將毒品「痛卡」葉子和痛卡水放在住家附近，母親發現後不疑有他直接倒入河中，但卻被警方認定持有毒品而逮捕。芭葩盼說她曾經上訴，更往上級申冤，但遲遲沒有得到回應，心急如焚的她才決定以激烈的手段，當著各大媒體前襲擊新聞女主播，希望引起全國關注以讓當局受理她的訴求。

►►►24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「邊笑邊拍6小時」
 

ET快訊
花蓮五子命案現場還原！殯葬業：眼皮跟著膠帶撕下來…
阿祖的乾媽是慈禧太后！男星「超狂家世背景」曝光　出道就開賓士
婚禮前2家子突放鳥！嘆「飯店包不起」　她暖退一步結局更受傷

關鍵字：泰國,女主播,塔南雅,芭葩盼,Prapapan,東南亞要聞

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施強到美國都會怕？　二度自宮換援助

撤旗6年後　美法官判決「中華民國國旗」應掛回舊金山僑社

快訊／日本北海道發生規模6.2地震　震源深度10公里

悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

2900元賣「腹中嬰」給網友！準媽媽不想要第三胎　慘臨10年徒刑

技能滿點！地方媽媽手抱寶寶「餵奶中」　還能一邊躺地找狗狗

美國務院批北韓玩「文字遊戲」　要求解除武器以外所有制裁

24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「邊笑邊拍6小時」遭判8年半徒刑

愛吃起司、暢飲紅酒！　金正恩重130公斤「家族病史驚人」

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

任容萱約會新對象「撞臉林書豪」　羞曝對方185公分：有種被保 護的感覺

妻胃口不好...半仙：被蛇精附體　迷信丈夫皮鞭「幫驅魔」抽打致死

第一次旅行張智霖不在身邊.. 　袁詠儀不習慣爆哭：他跑不掉了

網連署博愛座「正義魔人條款」　眼神到肢體都要罰！最重處20萬

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

美男大生被虐成植物人身亡　家屬抨擊川普：金正恩要為死負責

北韓「核計畫的心臟」寧邊核設施強到美國都會怕？　二度自宮換援助

撤旗6年後　美法官判決「中華民國國旗」應掛回舊金山僑社

快訊／日本北海道發生規模6.2地震　震源深度10公里

悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

2900元賣「腹中嬰」給網友！準媽媽不想要第三胎　慘臨10年徒刑

技能滿點！地方媽媽手抱寶寶「餵奶中」　還能一邊躺地找狗狗

美國務院批北韓玩「文字遊戲」　要求解除武器以外所有制裁

24歲星二代嗑藥慘死！　冷血男友「邊笑邊拍6小時」遭判8年半徒刑

愛吃起司、暢飲紅酒！　金正恩重130公斤「家族病史驚人」

你是哪一杯？星巴克12星座代表飲料　天蠍是濃縮咖啡、金牛是抹茶拿鐵

老鷹新星王牌狂飆49分16助攻　楊恩2月神射大爆發

228連假第3天現車潮　國5北上回堵4公里

NBA全明星賽恐取消？　主席坦承改革失敗：像給豬戴耳環

朱立倫南下站台　籲鄉親送謝龍介進立法院為「四民」代言

年輕人都用IG！他問優點在哪：比FB好用嗎　「這一點」鄉民超認同

吳敦義丟出「徵召案」　朱立倫：全力以赴展現實力

高中木聯／學鈴木一朗招牌動作　高苑顏清浤提升專注力

「花蓮五子命案」現場還原！眼皮跟著膠帶撕下來…殯葬業者：幫祂洗穿皮膚一直掉

孫儷曝經紀人剛生完馬上「做這件事」　她嚇傻：這樣的壓力我沒給過

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

國際熱門新聞

小7店長「太太過世」沒營業遭求..

媽嚇壞　5歲妹自剪髮：Momo..

女主播直播彩券開獎　遭行刺割喉

槓龜7年　他換這招秒中8.9億..

「老外沒健保掛急診超便宜」　美..

即／日本北海道發生規模6.2地..

賽前搞一夜情　女選手淪A片廠商..

星二代嗑藥慘死！冷血男友邊笑邊..

加拿大司法部：啟動引渡孟晚舟程..

「孕婦」出車禍急送醫　剖腹驚覺..

女鋼琴家愛健身　體脂12%超火..

日本麻疹激增　傳染速度10年最..

性奴「斷頭屍」四散！　IS前領..

孕婦生產超失控　收縮一次「屎就..

更多熱門

相關新聞

愛吃起司喝紅酒！金正恩重130公斤

「川金二會」落幕，北韓領導人金正恩經過數月再次出現在國際媒體眼前，健康問題也備受關注。金正恩掌權後體重飆升，5年內胖了約40公斤。據傳他身高170公分、體重超過130公斤，雖有痛風、高血壓及糖尿病等家族病史，但卻愛吃高檔神戶牛排和瑞士「艾美達」（Emmental）起司，也喜歡暢飲香檳和紅酒。

金正恩正式訪越　主席府會阮富仲

《華郵》：川普又被金正恩耍了

金正恩神隱　傳明早離開越南

川普談協議破局：我們沒準備好

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！

《棒棒堂》6棒大合體「空位留給他」

越南女孩被欺負落淚：想跟台灣人當朋友

最討厭女星TOP20！第1名是她　網：很符合

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

臉爛半張！20歲女「那邊炸綠膿」醫驚

小7店長「太太過世」沒營業遭求償

高嘉瑜：柯P要空姐Leave me alone

盧佳宏車禍畫面曝！酒測值0.78自撞「車成廢鐵」

正妹重機騎士讓3噸半老司機不敢超　釣出本尊

孫女要截肢！嬤折壽換痊癒結局淚崩

婚禮前2家子突放鳥：飯店包不起

劉品言法文超強！

先離婚再娶妳！男師拐高職妹上床

特斯拉新車售價調降

更多

最夯影音

更多

血染八堵站！震撼殺人事件重現　受難者遺族：苦等父親下班幾10年

Selina：我媽怎麼會喜歡我爸！　年輕任媽長相「根本任容萱」

擊敗遠距離！暖男迪士尼浪漫求婚　真情告白「想要每天有妳」惹哭女友

婚期將至！弄丟1.6克拉婚戒　準人妻製海報急尋：他要離婚

垃圾車國道翻覆真相出爐！　敞篷車違規急煞硬切3車道

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面