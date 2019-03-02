悚！女主播直播彩券開獎　遭婦人持「5吋螺絲起子」割喉

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泰國發生一起主播在節目中遭行刺事件。女主播塔南雅（Thananya Pipitwanichakarn）1日正在直播彩券開獎時，突然一名婦人衝入直播現場，手持螺絲起子當場挾持塔楠雅，並朝她的喉部刺下去。行刺畫面直播出去，全國觀眾都目睹到這可怕的畫面。

▲女主播塔楠雅遭婦人行刺割破喉。（圖／翻攝自《khaosod》，下同）

據泰國《khaosod》報導，事發在昨（1）日下午1時20分左右，塔楠雅在博他侖府彩券局進行彩券開獎，開獎過程全程以直播方式連線播報。沒想到開獎進行到一半時，隱藏在觀眾中的35歲婦人芭葩盼（Prapapan）突然闖入直播現場，並直接挾持塔楠雅，用一把5吋長的螺絲起子割傷了塔楠雅的喉部，讓在場所有人都大為吃驚。

所幸工作人員發現後立刻上前把芭葩盼控制住，隨後警方抵達現場，立刻將情緒激動的芭葩盼逮捕，塔楠雅則受輕傷，在會議大廳接受治療。而這驚悚的畫面也透過現場直播放送出去，全泰國的觀眾都目睹到這可怕的畫面。

▲女主播塔楠雅出示傷勢，幸好只是輕傷。

芭葩盼被捕後供稱，自己會做出這種可怕的舉動，是為了替母親申冤。她表示，自己的母親遭人惡意陷害，有心人士將毒品「痛卡」葉子和痛卡水放在住家附近，母親發現後不疑有他直接倒入河中，但卻被警方認定持有毒品而逮捕。芭葩盼說她曾經上訴，更往上級申冤，但遲遲沒有得到回應，心急如焚的她才決定以激烈的手段，當著各大媒體前襲擊新聞女主播，希望引起全國關注以讓當局受理她的訴求。

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