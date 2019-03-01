動漫女角下空「穿三角褲露屁股蛋」　日自衛隊徵才海報惹性騷爭議

▲ 日本自衛隊宣傳海報起用動漫角色。（圖／翻攝自滋賀地方協力本部網站）

國際中心／ 綜合報導

日本素有「動漫強國」之稱，就連自衛隊招募文宣都走動漫風，但女性角色多穿著清涼，引起爭議。防衛省自衛隊滋賀地方協力本部一張動漫版自衛官招募海報中，3名女性角色下半身究竟是穿著超短熱褲還是內褲，意外引起關注，也招來大批網友批評。滋賀地方協力本部則回應，圖中是短褲，絕對不是內褲。

由海報中可見3名跳躍至空中的女性角色，上半身穿著完整，其中2人下半身卻疑似僅穿著深藍色三角形內褲，幾乎露出半顆屁股蛋，一旁還有「陸‧海‧空自衛官募集！」的字樣。這張海報2月起在推特上廣為流傳，引起許多網友指控，「這是對女自衛官的性騷擾」、「感覺有點色情」、「讓女孩露內褲成何體統」，也有民眾直接向滋賀地方協力本部投訴。

《京都新聞》報導，滋賀地方協力本部對此回應，為吸引年輕族群，本部和民間企業協力製作出這張海報，2018年秋天張貼，除了放上官方網站，也在本部事務所張貼實體海報。他們解釋，海報使用既存的動漫角色，而該角色在作品設定中即穿著短褲，並非內褲，沒有不當之處；這張海報也得到不少好評。

▲▼ 德島地方協力本部招募海報也走動漫風。（圖／翻攝自德島地方協力本部網站）

事實上，日本各地自衛隊地方協力本部以動漫風製作宣傳海報已經行之有年，甚至會販賣周邊商品。大阪大學教授牟田和恵對此指出，「軍方海報使用年幼女性與性暗示圖像，會引起國際組織對兒童色情的敏感神經。而且徵才時也會徵求女性軍官，這種海報究竟是跟誰做述求？」

這張爭議海報流傳到PTT後也引起大批鄉民推文表示，「再一次證明了日本一般民眾也是很保守的」、「其實不關什麼衛道，這海報不知道作品的一般人看來確實就是露內褲呀w」、「看起來像下面沒穿」、「這證明了只要日系畫風都被當兒童色情」、「說那短褲也太扯，你說是連身泳衣還比較可信」。