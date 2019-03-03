　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼高嘉瑜上節目談與柯文哲出訪的經驗。（圖／翻攝自少康戰情室）

▲高嘉瑜上節目談與柯文哲出訪的經驗。（圖／翻攝自少康戰情室）

記者林彥臣／綜合報導

正妹議員高嘉瑜日前上政論節目《少康戰情室》表示，曾和柯文哲去美國出訪過一次，在機上有空姐得知柯文哲是一位市長，特地端水想讓市長喝，但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。但是隨後高嘉瑜又改口是記錯了，應該是「keep away from me」。

高嘉瑜上《少康戰情室》表示，曾和柯文哲去美國出訪過一次，但他堅持不坐商務艙，而要在經濟艙和大家坐在一起，「這樣形象的營造，其實柯文哲是非常辛苦的。」她說，在機上有空姐得知柯文哲是一位市長，特地端水想讓市長喝，但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。

高嘉瑜當時說，柯文哲拒絕空姐的時候，媒體都在拍，可是正常喝水其實也沒什麼，「他可能想讓大家覺得，他也不需要航空公司特別對他好，所以連一杯水都不願意喝。」

但是高嘉瑜隨後又在臉書中澄清，「柯P當時是對空姐說keep away from me，而不是Leave me alone，我記錯了，但市長要表達的就是不用麻煩的意思。」

高嘉瑜說，「我要表達的是從我第一次跟柯P出訪以來，他一直都是不需要特別禮遇或對待，跟一般平民一樣，給人『市長是平民，非權貴的形象』。」

高嘉瑜最後還特別強調，「有英語專家能替大家分辨keep away from me跟Leave me alone的語氣強烈差別嗎」。

據了解，Leave me alone翻譯成中文有「離我遠一點」的意思，keep away from me在字面上則是翻譯成「跟我保持距離」。

ET快訊
大叔Costco想「搭便車」結帳！高雄妹點頭…結局暖爆網：好
天母7旬珠寶婦「破頭」陳屍家中！女兒偵訊：有陌生人

關鍵字：柯文哲,高嘉瑜,英文,空姐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

高嘉瑜曝「柯文哲坐地板充電」用意　爆：柯P要空姐Leave me alone

高嘉瑜直播《還願》神經超粗！巧避驚悚瞬間　30分鐘零驚嚇：恐怖在哪？快睡著了

2018政治人物熱搜！韓國瑜柯文哲奪1、2名　高嘉瑜第5「女性最夯」

撞臉高嘉瑜日本女模自嘲「進軍海外」　推特回應：我想去台灣！

「大眼嘟嘴」日本正妹激似高嘉瑜！網友驚呆問：她會翻白眼嗎？

日本女孩撞臉想來台灣　高嘉瑜邀她狂吃：「胖10公斤」才能回去

柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情　意外引發「英文程度」大戰

農委會擺爛？　謝龍介：藍營15縣市長拚命補位行銷農漁產

二階段恐徵召韓國瑜　王金平：若機制不公參選到底！

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

畢書盡踢館《歌手》連飆3高音　網爆雞皮：我跪了！

馬爾濟斯睡前例行「自我催眠術」　咬被被+2手踏踏...30秒就見效！

孫生「約砲百人斬」不戴套逼墮胎！　酷炫搖頭嘆：因為他業配掉光

黑貓專屬！快遞專車神還原　還能秒變移動宅急便所XD

《棒棒堂》6人全到「空位留給他」！　藏暖心細節...畫面曝光網淚崩ＱＱ

柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情　意外引發「英文程度」大戰

農委會擺爛？　謝龍介：藍營15縣市長拚命補位行銷農漁產

二階段恐徵召韓國瑜　王金平：若機制不公參選到底！

侯友宜明勘查「衝浪天堂」金山中角灣　盼中央承諾盡快兌現

趁連假串連！反同婚鎖定29立委曝光　推「公投施行法」還要修法

扁媽臨時缺席總部成立　陳筱諭：蔡英文探視後血壓飆高

踩場？蔡英文剛走柯P就到　柯文哲回台北被喊「總統好」

國軍放寬標準　「刺龍刺鳳也能從軍」

三公一韓爭執不休　國民黨先啟動立委初選提名作業

JHBL／永仁指揮官傅韻臻凝聚全隊　拚「四連霸」結束國中生涯

德國公開賽／周天成三局不敵西本拳太　四強止步無緣三連霸

撿到豬肉回家吃…竟是「碎屍女大生」2000肉片　小腸整齊折疊！

大專足聯／唯一女教頭陳香吟3校兼任　跨越性別隔閡沒有天花板

柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

大專足聯／洋將暴怒球轟對手板凳席　淡大遭銘傳1比6血洗

企排挑戰賽／聯賽、培訓都首次　劉佳昌期待外籍教練不同打法

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情　意外引發「英文程度」大戰

連續假期防堵暴力犯罪　信義分局55警夜店擴大臨檢

斯容感冒飆高音「內～」挽救聲音：一分鐘內讓聲帶閉合

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

政治熱門新聞

高嘉瑜：柯P要空姐Leave ..

扁：特赦是蔡英文要不要而已

韓國瑜缺席公益賽　澎恰恰：保重

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷..

二階段徵召韓國瑜？王金平：參選..

韓國瑜重感冒休養　公益球賽開球..

高嘉瑜記錯改口：keep aw..

機場坐地上充電　柯P：沒有人性..

藍營15縣市長　拚命補位行銷農..

扁媽缺席總部成立　陳筱諭：小英..

趁連假串連！反同婚鎖定29立委..

陳吉仲酸韓國瑜　她斷言謝龍介穩..

吳子嘉：蔡英文走極端路線可成功

熱血菜農林佳新：台灣稻米4賣給..

更多熱門

相關新聞

柯文哲公然竊電？網友翻公告洗刷冤情

台北市長柯文哲日前在臉書分享訪問以色列心得，還放上了一張在國外機場席地而坐充電的照片，引發熱烈討論。雖然有網友認為這樣的舉動很親民，卻也有部分網友認為柯文哲這樣的行為是「公然竊電」。就有網友找出了本-古里安國際機場（Ben-Gurion Airport）網頁的介紹公告，替柯文哲洗刷冤情，卻又意外引發了「英文程度」大戰。

蔡英文剛走柯P就到　柯文哲回台北被喊「總統好」

柯文哲「棄英保柯」　苦苓2020不看好韓國瑜

王世堅評愛鄉土　韓國瑜並列小英、蘇貞昌

柯P機場席地充電　王世堅砲轟假仙、做作

讀者迴響

發燒話題

好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 王令麟 鱷魚先生 還願 鹽水蜂炮 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 羅志祥 郭台銘 王令麟 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 華航罷工 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 肉圓惡爸 王令麟 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 王令麟 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 玄彬孫藝真 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 傅崐萁 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

埃及聖䴉大爆量　林務局：將用空氣槍撲殺

大叔Costco想「搭便車」她點頭！結局暖爆網

23歲女器官失蹤！脫褲炸出「帶血蘋果」

孫安佐PK館長「被打很慘」右眼冒黑輪

女友學瑜珈教練在背後！男友怒分手

台南5歲童自殺式暴衝！女騎士慘摔網怒爆

「萬年單身女」的25種面相！

館長、孫安佐終於見面了！

梗埋好深！《艾蜜麗》結局評價一面倒

強尼戴普提告安柏赫德！求償15億

孫安佐還原美國事件「被衝康」

孫生首揭「約砲百人斬」心聲！

天母7旬珠寶婦亡！女兒：有陌生人

全家去貓空倒車撞死妻！夫下跪崩潰哭

「花蓮五子命案」　殯葬業者還原現場

更多

最夯影音

更多

女歌手唱加速版《你要的全拿走》　林俊傑傻眼：好難喔！

蕭敬騰一句「假兄弟」 王嘉爾要記一輩子了XDD ｜這就是原創

腦性麻痺+心臟病從小被人當智障　叫賣果凍努力存活：「我不是乞丐」

台灣燈會塞爆！無名功臣「沒吃飯」　掃廁所到天亮...1.5萬網狂讚：眼睛濕了

幼童「暴衝馬路」姨媽急追　仍遭機車撞上...網推爆：要牽繩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面