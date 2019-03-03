柯文哲要空姐Leave me alone　高嘉瑜記錯改口：keep away from me

▲高嘉瑜上節目談與柯文哲出訪的經驗。（圖／翻攝自少康戰情室）



記者林彥臣／綜合報導

正妹議員高嘉瑜日前上政論節目《少康戰情室》表示，曾和柯文哲去美國出訪過一次，在機上有空姐得知柯文哲是一位市長，特地端水想讓市長喝，但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。但是隨後高嘉瑜又改口是記錯了，應該是「keep away from me」。

高嘉瑜上《少康戰情室》表示，曾和柯文哲去美國出訪過一次，但他堅持不坐商務艙，而要在經濟艙和大家坐在一起，「這樣形象的營造，其實柯文哲是非常辛苦的。」她說，在機上有空姐得知柯文哲是一位市長，特地端水想讓市長喝，但被柯文哲一句「Leave me alone」回絕了。

高嘉瑜當時說，柯文哲拒絕空姐的時候，媒體都在拍，可是正常喝水其實也沒什麼，「他可能想讓大家覺得，他也不需要航空公司特別對他好，所以連一杯水都不願意喝。」

但是高嘉瑜隨後又在臉書中澄清，「柯P當時是對空姐說keep away from me，而不是Leave me alone，我記錯了，但市長要表達的就是不用麻煩的意思。」

高嘉瑜說，「我要表達的是從我第一次跟柯P出訪以來，他一直都是不需要特別禮遇或對待，跟一般平民一樣，給人『市長是平民，非權貴的形象』。」

高嘉瑜最後還特別強調，「有英語專家能替大家分辨keep away from me跟Leave me alone的語氣強烈差別嗎」。

據了解，Leave me alone翻譯成中文有「離我遠一點」的意思，keep away from me在字面上則是翻譯成「跟我保持距離」。