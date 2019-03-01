歐巴桑搶博愛床！網友91字想像「台鐵有臥鋪」的樣子　鄉民笑瘋：超有畫面

▲網友發問，為什麼台鐵沒有臥鋪。（示意圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／綜合報導

一名網友在PTT表示，在YouTube上面看一些火車旅遊的影片，發現不管是印度、泰國、越南等國家，旅行者都可以挑臥舖來睡，反觀台灣卻沒有，好奇問「為什麼我們台灣火車沒有臥鋪呢？」另一位網友看到後便回文，想像了一下如果台鐵有臥鋪的狀況，讓其他人直呼「好有畫面」、「你不要這麼專業好不好」。

該名提問網友在PTT的Gossiping板上問卦「台灣火車為何沒臥鋪」，吸引另一位網友也在PTT回文解答，文中直接想像出台鐵有臥鋪的情況，「因為，你可能睡一睡睜開眼，突然發現旁邊很多人在看你睡覺，因為乘客都擠進車廂了～」

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他說，如果因為想去廁所尿尿，所以離開臥舖，回來的時候就會發現「一個歐巴桑躺在你的床上，叫她起來又不起來，還跟你說少年耶站一下沒關係之類的」。

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▲台鐵如果有臥鋪，會變成怎麼樣呢？（示意圖／記者湯興漢攝）

看到貼文後，許多人也相當認為，紛紛留言直呼有畫面「不要臉的機掰郎真的很多」、「沒叫你將就一點一起躺就不錯了啦」、「台灣臥鋪可能會先坐滿老人」、「睡覺睡到一半會被拍照傳上網，說你都不讓位」、「阿嬤帶孫子跑進包廂跟你說他們沒有要躺，床借坐一」。

也有網友說，其實不是台灣鯛的問題，「哪裡地方給你睡，時速60開24小時就超過台鐵路長了，睡一覺起來還在原地。不是要睡覺才上火車，是行車時間太長才需要睡覺」。

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