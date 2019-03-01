自駕載友出遊！他怕要油錢氣氛僵　鄉民突破盲點...婉轉高招讚翻

▲開車載朋友出門玩，會不會主動要他們分攤油錢呢？（圖／Pixabay）

網搜小組／綜合報導

一群朋友出門旅遊時，自駕總比大眾交通運輸方便舒服一些，不過擔任司機的人多少也會煩惱「油錢」的問題，擔心主動要太尷尬，但若朋友不自動分擔的話，當了免費司機又要付全額油錢，多少還是會感覺划不來。對此網友提出一些見解，表示主要還是要看遇到哪種朋友；另外也有人提出不錯的做法，用婉轉的方式達到司機目的，又不會讓氣氛僵掉。

一位網友在PTT女孩板上表示，連假準備開車載朋友們出去玩，但是有一件事卻讓他傷腦筋。他表示因為路途有段距離，一定會遇到「加油」的情況，在思考要不要跟朋友們收油錢，「其實短距離我覺得是沒差，但跨縣市這樣開，免費司機還要貼油錢有點吃不消。」不過他又認為主動開口要錢有點不太好意思，因此上網詢問一下網友的意見。

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▲網友稱貼心的朋友會主動付錢。示意圖，非本文當事人。（圖／記者何雨忠攝）

貼文一出，網友表示有幾種情況，「看你朋友是哪種人，如果臉皮很厚的話，勸你一開始就把話說清楚，不然自己心裡會有疙瘩。」也有人突破盲點表示，如果遇到懂事的朋友，他們自己會主動給，「搭朋友車超過一小時我都會主動貼一點油錢100～300左右」、「如果我被載會主動問...如果我載人也會主動要」、「自己說要開車載人就不會主動要油錢，朋友希望你開車載他們就會事先要求分攤油錢」、「體貼的朋友會主動出餐費或星巴克」。

也有人點出「沒在開車的人可能會沒有分油錢的概念」，建議還是主動說比較好，一般正常的朋友應該都會接受，避免之後猜來猜去鬧得不愉快；也有人提出其他不錯的做法，表示「看有沒有比較熟的暗樁，跟他先喬好主動付錢 XD」、「我都直接照算客運的錢」。

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