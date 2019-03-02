私下稱他神經病！臭嘴同事見藥品名...刻意疏遠　網全聲援：是他們沒知識

▲同事連問一聲都沒有，就私下以神經病代稱原po。示意圖，與本文當事人無關。（圖／pixabay）

網搜小組／綜合報導

「生病又不是我願意的！」一位網友的藥袋日前意外被同事撿到，沒想到對方得知藥品名稱是百憂解後，便開始到處耳語，不但讓原po感覺被其他同事刻意疏遠，還聽到對方私底下以「神經病」代稱他，讓他相當難過。不過網友紛紛反過來聲援他，認為是同事沒有知識水準，要他放寬心，「他人口業造你福德」、「覺得有病的是同事吧」。

一位網友在臉書「爆怨公社」發文，他表示日前自己的藥袋掉在地上被同事撿到，對方看到藥品名為百憂解、使蒂諾斯等安眠鎮靜劑後，連問都沒問，竟然私底下用「神經病」3個字代稱他，傳著傳著自己就被邊緣化了，「感覺同事好像都在刻意遠離我」。他難過嘆道，生病也不是自己願意的，「為什麼這個社會對生病的人這麼不友善？」

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▲生病也不是自己願意的啊！示意圖，與本文無關。（圖／pixabay）

貼文一出，網友都忿恨不平，表示「沒事沒事，他人口業造你福德」、「很多人自己有病不知道，你放寬心」、「覺得有病的是那些同事」、「同事也有夠沒知識沒水準的，鎮靜安眠藥而已跟神經病什麼關係，現在社會壓力大，不少人都需要靠安眠藥入睡，有問題嗎」、「可以回他們：沒錯我就是神經病，不怕我神經病發作嗎？」鄉民們都要原po別放在心上，要更堅強好起來給他們看。

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