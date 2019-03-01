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中壢人都不敢住！她摩鐵見黑影「電話被秒斷」 　老公驚喊「快逃」被拉手跟出

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▲▼ 性侵、迷姦、撿屍、強暴（圖／記者黃克翔攝）

▲女網友跟老公入住汽旅後，發生科學不可解釋的事情。（示意圖／記者黃克翔攝）

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友入住桃園市中壢的某家汽車旅館時，發生科學無法解釋的事情。女網友透露一進房時就覺得很毛，能感應的老公驚覺不妙趕緊拉著她逃離，可怕的是這些「好兄弟」還跟著他們離開，事後問了當地朋友才知道，這間汽車旅館相當有名氣，他們都不敢去住。

女網友在臉書私密社團靈異公社發文「這大概是去去年 自己親身經歷的汽車旅館事件」，透露去年某天返國因不方便開夜車回雲林，所以打算在中壢汽車旅館暫住一晚，於是問了朋友後入住了一間「剛翻新評價還不錯」的汽車旅館，只是她一進到車庫就發生一連串不尋常的事情。

女網友透露，一進車庫就瞄到一個黑影，後來因為跟朋友約好要出去吃東西，所以暫不理會。等到再次返回時，女網友因為感覺太毛忍不住問了老公「要不要去台北找小叔住」，這時能感應到的老公說「不要講」、「回去跟櫃檯說」。

▲▼女網友透露在中壢汽旅遇到不可解釋的事情。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

▲女網友透露在中壢汽旅遇到不可解釋的事情。（圖／翻攝自Facebook／靈異公社）

女網友一進房就打電話給櫃檯示意要退房，沒想到這時電話居然斷線！能感應的老公接著大喊「快下樓快下樓」，便拉著女網友從三樓直衝車庫、直接開車退房。

女網友透露，坐在車上時不僅心跳很快，手還一直感覺有人在拉，好不容易到了台北小叔家，因為太累倒頭就睡。隔日起床，小叔問「你們沒聽到貓一直叫嗎？」後來找了師傅處理，師傅才說那間汽旅是人家開趴在用的，所以死了不少人，「再不離開我們兩個都會出事！而且他也跟著我們出來～不想要讓我們走！」

女網友：「別問我哪間因為我也忘了 不過我後來有問中壢的朋友 他說他們開那麼多也不敢去那間！因為很陰！」

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關鍵字：靈異公社

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