「勾出輸精管」下秒爆粗口　25歲男結紮3點心得：千萬別選太幽默醫師

▲原PO表示，手術時「痛是還好，就被勾出來的時候很不舒服。」（圖／示意照／翻攝pixbay免費圖庫）

網搜小組／綜合報導

「我要來抱怨我結紮的泌尿科醫生，選醫生千萬不要選太幽默的…」一名25歲男網友分享結紮的心得說，醫師夾著一段輸精管到他面前，「來，給你看一下你的管子，他要功成身退囉，快感謝他！」他也提到為何要結紮及動完手術的三點心得，「剃毛不會勃起不用擔心」。

原PO近日在「爆怨公社」臉書社團說，穿完病人手術袍後，就在手術候位區看著來來往往的病人們走來走去，心中滿滿忐忑不安，「深怕一個不小心從剪管子變成了摘蛋蛋」。

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原PO表示，按照護理師的敘述，「我就像機器人一樣一口令一動作，當準備好時，當然就是到男生們都非常害怕尷尬的時間『剃毛』。相信每個男性都跟我一樣，很怕在剃毛時被左翻翻、右搓搓弄到勃起，其實不會！除了情緒上是處在緊張的情況，外加手術房冷氣非常冷，根本不會勃起好嗎（就算是三上悠亞來幫你剃也不會）！」

▼原PO說，上完廁所突然感覺麻藥在退了，接著就一直三字經、五字經碎唸。（圖／示意照／記者李佳蓉攝）

原PO指出，醫生進來手術房後，非常有禮貌性打招呼，並開始確認手術工具，包括手術刀、鑷子、剪子、夾具、電燒器具等，確認完工具後就準備給他上麻藥。他還原當下和醫師的對話：

醫師（掐）：來，先生，我先來找你的管子喔。

原PO：好。

醫師（摸摸摸）：找到了，你有感覺嗎？

原PO（摀住臉）：當然有。

醫師：我要打麻醉囉，深呼吸。

原PO：好（才剛回完話針就下來，心中滿滿的髒話），喔，天啊，怎麼那麼痛…

醫師：來，現在有感覺嗎？我用針試試看喔！

原PO：一點點。

醫師（開始埋頭弄我珍藏快25年的蛋蛋，我老婆都沒這麼仔細）：我要勾出你的輸精管囉！

原PO：好（抖…下一秒被勾出來的瞬間）O！（現在回想那種感覺就像蛋蛋被踢到）。

醫師：你的管子現在被夾著，所以會有些不舒服喔。

原PO：好…

（經過一番波折後，原PO以為結束了）

醫師：再幫你上一次麻藥喔！

（原PO傻眼，接著就一樣的步驟，但第二次勾出時的不舒服沒有第一次來的不適，並經過15分鐘）

醫師：先生，手術完成囉！稍等一下由護理師幫你包紮傷口。

原PO：好的…謝謝…

醫師：來，給你看一下你的管子，他要功成身退囉，快感謝他！

原PO：可以不要嗎？

（醫師把管子送到眼前）

▼原PO說，他已經有兩名小孩，所以才選擇結紮。（圖／示意照／翻攝pixbay免費圖庫）

原PO結束手術後，被妻子問「會痛嗎」，他回答「痛是還好，就被勾出來的時候很不舒服」；妻子說「剛剛有個爸爸做完出來說很痛，走路還一拐一拐的」；他回「我有一拐一拐嗎」。

原PO表示，上完廁所出來後突然感覺麻藥在退了，接著就一直三字經、五字經碎唸，「其實也不是痛，麻藥退掉後，就像是蛋蛋被踢到過了一段時間那種悶悶脹脹的感覺。」他總結3點心得，「剃毛不會勃起不用擔心」、「其實還是有一點痛的」、「不要做完還不回家在外面溜達」。

▼原PO以幽默生動的文字分享結紮心得，獲得網友熱烈迴響。（圖／示意照／翻攝pixbay免費圖庫）

有人妻發問「請問他是怎麼把管子拿到你面前？已結紮的先生請我發問的，他沒看過管子」；原PO回「術後包紮時，用一支鐵夾夾過來的」。有人說「我身邊滿多人結紮後都.......不知道是不是我的朋友身體都不好」；原PO回「我生了兩個了啦，而且結紮有助於降低攝護腺癌病發機率」。

其他結紮過的男性也分享心得，「我也沒剃毛，但主治醫師先把一邊蛋蛋拉出吊在那吹冷氣，接著又把另一邊也拉出來吹冷氣，心想真他O的不能一次一邊嗎？冷得一直加輪順（台語，指冷到發抖）的，一轉眼也當了無精男20個年頭了。」另一人說，「沒錯！手術完是不會痛，但會覺得怪怪的，不知道怎麼說！但不會誇張到走路開開的。」