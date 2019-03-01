牙助向醫師透露「我懷孕了」　18天後接醫師娘電話：隔天辦離職

▲苗栗縣政府認定葉醫師有性別歧視（懷孕歧視）。（圖／記者黃克翔攝）

社會中心／綜合報導

苗栗縣一間牙醫診所的郭姓牙助確認自己懷孕後，開心向葉醫師宣布喜訊，沒想到18天後就被醫師娘在電話上「炒魷魚」，氣得向苗栗縣政府申訴。苗栗縣政府認定葉醫師性別歧視（懷孕歧視），在葉醫師上訴後仍判定敗訴，裁罰30萬元。

判決指出，郭女於2016年12月28日確認自己懷孕，並在當天向葉醫師分享喜訊，卻在2017年1月15日晚上接到醫師娘的電話，以「懷孕可能不適合牙科工作」，要她在隔天中午前辦好離職手續。

▲郭女得知懷孕後便通知葉醫師，沒想到竟遭人解雇。（圖／取自免費圖庫pixabay）

苗栗縣防制就業歧視暨性別工作平等委員會接到郭女申訴，認定葉醫師性別歧視（懷孕歧視）成立，裁罰30萬元。葉醫師提出行政訴訟遭一審駁回，上訴二審。他主張自己並不知道郭女懷孕，解聘對方是因為無法勝任工作，包括上班心不在焉導致德國製消毒機當機，常臨時請假又喜歡坐在「醫生座椅」，常躲在廁所講將近20分鐘的電話，還有把口罩帶回家等品行操守不佳的問題。

台中高等行政法院認為，葉醫師所述「不能勝任之情事」難以認定，即便郭女真的不能勝任，診所也沒有提出輔導、指導等改善方法，甚至懲處，因此判決葉醫師敗訴確定，罰款30萬元。根據1111人力銀行薪資公秤，工作3至5年的牙醫師平均月薪為11萬元左右，判決金額相當於3個月的薪資。