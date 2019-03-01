5歲妹突自剪頭髮「Momo叫我做的」！媽驚嚇揭：她已入侵粉紅豬小妹

▲「Momo挑戰」越來越肆虐，引起家長擔憂。（圖／翻攝自Metro）

記者錢玉紘／綜合報導

恐怖的自殺遊戲「Momo挑戰」入侵國外網路，尤其以小朋友為目標，說服孩子做出傷害自己或是自殺等行為。英國一名5歲的小妹，有天在家自己把頭髮剪了，讓媽媽嚇壞，還坦承是「Momo要她剪的」，讓媽媽懷疑Momo很可能已經入侵其他的影音網站了。

「Momo」長相恐怖，有著超尖臉龐、不成比例、宛如鳥喙的尖尖大嘴，再加上稀疏頭髮以及向外凸出的眼睛，原先Momo只是透過通訊軟體WhatsAPP傳遞，並要求使用者完成挑戰，而最後一個就是自殺，現在似乎已經駭入了小孩愛看的卡通。

英國《都市報》報導，25歲的媽媽芭兒（Sam Barr）就認為自己的女兒潔瑪（Jemma）被Momo洗腦了。她提到，某天早上她在廁所刷牙，潔瑪待在自己的房間，但是很安靜，於是她前去查看，卻被眼前的景象嚇呆，「潔瑪站在房間裡，旁邊還有一把剪刀，她漂亮的金色頭髮被剪掉了很多，散落在房間各個角落，手上也抓著頭髮」。

芭兒嚇壞了並立刻哭出來，一開始以為家裡被歹徒入侵，於是趕緊檢查監視器，但後來確認當時房間內只有潔瑪一個人在，「我認為潔瑪是自己剪頭髮的，不然沒有其他解釋了」。她當下生氣質問女兒，沒想到潔瑪竟然回答，「是Momo要我做的，她希望大家都變成禿頭，然後嘲笑她的長髮，她還威脅我，如果不剪頭髮的話就會傷害我」。

▲潔瑪自己拿剪刀剪頭髮，說是Momo叫她做的。（圖／翻攝自Metro）

這個答案讓芭兒徹底驚呆，她先前就曾經看過有關Momo的報導，因此很謹慎控管潔瑪接觸到的網路資訊，也不確定潔瑪究竟是從哪裡看到Momo的。她查看了瀏覽紀錄，但是除了「粉紅豬小妹」（Peppa Pig）這類的卡通外，沒看到任何可疑的內容，於是推斷Momo很可能已經駭進這些卡通裡。

當天芭兒就帶著女兒到理髮廳把頭髮整理好，她回憶，潔瑪幾天前就出現一些奇怪的舉動，應該就是受到Momo 的影響，現在女兒會說「Momo告訴我這麼做」、「Momo不讓我說」之類的話，某天晚上更笑著告訴媽媽「妳在晚上睡覺的時候，眼睛最好張開喔」。對此，芭兒感到非常害怕，現在已經徹底把家中的網路關掉了。



在美國也發生了類似的案例，來自紐奧良的母親布特妮（Brittany）轉述6歲女兒布兒安德莉亞（Bre-Andria）的說法，「她說Momo就像是一個App，你可以打電話或傳訊息給她，她還可能到你的夢裡，或是給你地址，但你真的到她家的時候，Momo就會殺了妳」。

布特妮已經將這些App從女兒的平板中刪除，並希望藉由分享經歷，警告更多家長注意這個現象。她建議，可以先問問看孩子知不知道Momo，或是拿照片給孩子看，「更重要的是，要讓他們知道Momo不是真實的人物，以及傷害自己或是他人都是不對的行為」。

▲國外家長認為，Momo挑戰已經入侵孩子愛看的「粉紅豬小妹」。（圖／翻攝自臉書／Peppa Pig）

由於這些案例，讓許多家長對於網路上的內容再次感到恐慌，擁有1.29億粉絲追蹤的電視名人金·卡戴珊（Kim Kardashian）也在IG的限時動態中提到，「家長們必須要注意孩子在YouTube或是KIDS YOUTUBE頻道上所看的內容」。

YouTube 官方回應，「目前沒有證據顯示有任何影片在傳遞『Momo挑戰』，鼓勵傷害或是危險挑戰的影片是有違YouTube 原則的」。事實查核網站「Snopes」則表示，目前無法證實Momo入侵了「粉紅豬小妹」動畫，也還沒有任何人因為Momo挑戰而自殘或傷害別人；執法單位也提到，還沒有收到任何跟Momo挑戰有關的傷害或死亡案件。