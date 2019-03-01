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12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次不聽話

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大陸中心／綜合報導

湖南省常德市桃源縣一戶陳姓人家22日凌晨突發大火，12歲小姊姊陳子墨為了保護5歲弟弟，緊緊將人抱在懷中，結果導致全身55%面積燒傷，經過5天搶救無效，27日在醫院不幸離世。告別式上，父親聲淚俱下，難過地說「子墨，這是這輩子最後一次沒有聽爸爸的話，沒有挺過來。」

綜合陸媒報導，陳家住在漳江鎮潯陽路上，是一棟3層樓民房，但22日凌晨3點突然發生大火。父親陳皓回憶，當時他在睡夢中聽到女兒聲聲呼喚，隨即意識家裡起火，立刻跑下樓查看，不料開門後一股濃煙立刻迎面撲來，最終他忍著右腳燒傷，穿過重重濃煙爬進孩子房間，但映入眼簾的畫面卻令他為之震撼。

▲▼12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次沒聽話。（圖／翻攝自潇湘晨报）

▲12歲姊姊陳子墨（左）與5歲弟弟陳墨子（右）。（圖／翻攝自瀟湘晨報）

陳皓說，當時他看到5歲兒子被裹在一床棉被裡，12歲女兒則用單薄的身子從上緊緊抱住，把弟弟死死地護在身下。事後醫生告訴他，若不是姊姊捨身保護，5歲男童的傷勢可能就不僅僅只是20%面積燒傷，可能會更加嚴重。

姊弟倆送醫後，弟弟因為吸入性損傷，經氣切手術後狀況穩定，轉入普通病房，後續在燒傷整形科持續接受治療，但姊姊子墨全身燒傷面積達55%，陷入昏迷，一直未脫離險境，最終在27日離世。

▲▼12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次沒聽話。（圖／翻攝自梨視頻）

▲父親陳皓在告別式上聲淚俱下，直說子墨沒有聽話，沒能挺過來。（圖／翻攝自梨視頻，下同）

當天，父親陳皓走出兒童重症監護室，幾乎泣不成聲，「我只求能有醫療機構給她最後一絲希望，墨子（弟弟）不能沒有姊姊，她是最堅強的天使，從來就沒有讓我失望過，相信這次也不會。」但事與願違。

告別式上，母親抱著子墨的照片淚流不止，鄰居及同校師生則感到不捨，大多難過得說不出話來，也有人感嘆「這個女孩子太勇敢了」。困難的是，一家人還不知道怎麼告訴弟弟這個噩耗，「姊弟倆總是形影不離，有一次我們問墨子最喜歡誰？他回答『我最喜歡姊姊』。」

▲▼12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次沒聽話。（圖／翻攝自梨視頻）

▲母親抱著子墨遺照，痛哭失聲。

▲▼12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次沒聽話。（圖／翻攝自梨視頻）

▲同學到場也不禁難過落淚。

▲▼12歲姊姊火場「緊抱5歲弟」燒死！父告別式淚崩：她最後一次沒聽話。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲子墨肉身護弟離世，姊弟深情令不少人動容。（圖／翻攝自澎湃新聞）

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關鍵字：陳子墨.陳墨子,姊弟,火災

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